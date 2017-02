Obergrafschaft

Paten für Flüchtlinge in Bad Bentheim gesucht

220 Flüchtlinge und Asylbewerber leben zurzeit in Bad Bentheim. Was für Einheimische alltäglich ist, bereitet den Zuwanderern manchmal Schwierigkeiten. Deswegen sucht der Arbeitskreis Zuwanderung nach Paten, die helfen.

Bad Bentheim. Für etwa 30 Flüchtlinge und Asylbewerber fehlen in Bad Bentheim noch Paten. „Wir würden uns daher sehr über Männer und Frauen freuen, die diese Menschen ab und zu im Alltag begleiten“, sagt Hanna Vos, Vorsitzende des Arbeitskreises Zuwanderung. Unter den Geflüchteten sind eine somalische Frau mit vier Kindern und ein syrischer Vater mit zwei Kindern. Ansonsten handelt es sich um allein reisende, meist junge Männer aus Syrien, Somalia, Afghanistan und Nepal. Insgesamt leben zurzeit 220 Flüchtlinge und Asylbewerber in der Burgstadt. 2017 werden voraussichtlich nochmals 31 weitere Personen Bad Bentheim zugewiesen. „Das ist zumindest die offizielle Zahl. Wer genau kommt und wann das sein wird, wissen wir nicht“, erklärt Flüchtlingskoordinator Thorsten Sawatzky.

Hilfe hat sich professionalisiert

Verglichen mit dem Arbeitsaufwand im Sommer 2015, als so viele Menschen nach Deutschland kamen, sind die Aufgaben für Paten heute deutlich überschaubarer. Das liegt auch daran, dass sich auch in Bentheim die Strukturen professionalisiert haben. So übernimmt Sozialpädagoge Thorsten Sawatzky viele Aufgaben, die vor anderthalb Jahren noch die Paten erledigten, beispielsweise mit den neu Angekommenen zum Ausländeramt fahren, sie beim Sprachkurs und in der Schule anmelden. Auch das Sozialamt der Stadt setzt sich nach Auskunft des Arbeitskreises sehr ein.

Aufgabenprofil

„Unsere neuen Paten sollen vor allem Alltagshilfe leisten: zu Beginn gemeinsam einkaufen, die Menschen zu Ärzten begleiten und vor allem im Kontakt mit Ämtern helfen. Viele von denen, die bereits hier sind, haben Grundkenntnisse in Deutsch, sodass man sich ganz gut mit ihnen verständigen kann“, sagt Hanna Vos. Wenn Paten einmal pro Woche bei den Menschen vorbeischauen würden oder einfach telefonisch erreichbar wären, wäre das bereits eine große Hilfe. Diejenigen, die schon da sind, seien bereits recht gut integriert.

Wunsch nach Hilfe

Das bestätigen die Nepalesen Dal (31), Hira (30) und Sunraj (28) sowie die Afghanen Zekrullha (17) und Liyagat (19) im Gespräch mit den GN. „Ich verstehe die Briefe vom Sozialamt immer nur zum Teil. Es wäre toll, wenn ich jemanden hätte, der mir das erklären würde“, sagt Sunraj auf Deutsch. Er hat sein Land nach den schweren Erdbeben im Frühjahr 2015 verlassen. Mit 8800 Toten gelten diese Beben als größte Katastrophe in der Geschichte Nepals.

Zu Fuß nach Deutschland

Die Afghanen Zekrullha (17) und Liyagat (19) leben seit gut einem Jahr in Bad Bentheim und teilen sich ein Zimmer in der als Flüchtlingsunterbringung genutzten Hoteletage am Marktplatz, wo insgesamt zehn Männer wohnen. Zekrullha wartet wie alle anderen auf den Entscheid über seinen Asylantrag. „Ich möchte hier die Schule abschließen und Automechaniker werden“, sagt er auf Deutsch. Sein Vater ist tot, der Rest der Familie ist zurzeit im Iran. Der 19-jährige Liyagat ist vor den Taliban geflüchtet. „Ich habe für die NATO geputzt und hatte da einen guten Job. Als die Taliban in die Provinz Lugar kamen, sagten sie mir: Wenn du weiter für diese Leute arbeitest, töten wir dich“, erzählt er in gebrochenem Deutsch. Zu Fuß hat er sich dann auf den Weg nach Deutschland gemacht, wo er einen Monat später ankam.

Behördenpost

Einen Paten oder eine Patin hätten auch Zekrullha und Liyagat gerne, damit er oder sie ihnen die manchmal so komplizierte Post von Behörden erklärt. Aktuell haben beide ein ganz praktisches Problem mit dem kaputten Staubsauger in ihrer Unterkunft. Und solche Kleinigkeiten lassen Flüchtlinge spüren, dass sie ohne Familie im fremden Land sind. „Deutsche junge Männer würde bei solchen Dingen einfach den Papa fragen“, vergleicht Thorsten Sawatzky.

„Man bekommt Dankbarkeit“

Wann und vor allem mit welchem Ergebnis die Behörden über Asylanträge entscheiden, ist nach den Erfahrungen von Hanna Vos nicht vorauszusagen. Doch gerade in der Zeit des Wartens sei Unterstützung wichtig. Von Patenschaften profitierten übrigens nicht nur die Geflüchteten: „Man spürt, dass man gebraucht wird und bekommt so viel Dankbarkeit zurück. Das zeigt sich auch an der großen Gastfreundlichkeit, die diese Menschen uns Paten entgegenbringen.“

Integrationshelfer

Für zehn Männer aus Sudan, die seit bereits einiger Zeit im ehemaligen katholischen Pfarrhaus am Nordring untergebracht sind, hat der Arbeitskreis Zuwanderung diese Woche einen neuen Paten gefunden. Hanna Vos: „Darüber freuen wir uns sehr. Der Pate ist Kenianer, der lange in Deutschland lebt. Seit drei Jahren wohnt er in Bentheim und hat den Kontakt zu uns gesucht, um anderen Menschen aus Afrika bei der Integration zu helfen.“

Wer ebenfalls Interesse hat, sich als Patin oder Pate zu engagieren, kann sich bei Hanna Vos melden, Telefon: 05922 1852 oder E-Mail: AK-Zuwanderung-BB@web.de.