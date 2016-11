Nordhorn

Passanten ignorieren hilflosen Mann

Unterlassene Hilfeleistung in Nordhorn: Ein Mann lag am Donnerstag bewegungslos im Grünstreifen an einer Straße. Davon nahmen einige Passanten zwar Notiz, doch sie handelten falsch.

ow/gn Nordhorn. Eine Polizeistreife wurde am Donnerstagabend zu einer hilflosen Person am Gildehauser Weg gerufen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Frau hatte den Mann im Grünstreifen liegend aufgefunden. Mehrere Passanten waren nach Angaben der Anruferin einfach an dem am Boden liegenden vorbeigefahren, ohne sich um ihn zu kümmern. Zur Hilfe verpflichtet Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige betrunken war. Er konnte der Polizei zufolge seinen Weg alleine fortsetzen. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich gewesen. Ersthelferin Christel Petrosch widerspricht dieser Darstellung. Der Betrunkene sei bereits nach kurzer Zeit wieder mit seinem Fahrrad umgefallen. Sie habe ihn daraufhin nach Hause gefahren. Jeder Mensch ist in so einer Situation zur Hilfe verpflichtet, machte die Polizei deutlich. Wer einfach weitergeht, begeht unterlassene Hilfeleistung. „Richtig wäre anzuhalten und den Notruf zu informieren“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Erste Hilfe zu leisten bedeute nicht, dass man sich selbst in Gefahr begeben muss, aber mindestens den Notruf zu wählen. Risiken auch bei Betrunkenen vorhanden Auch ein Betrunkener kann an Erbrochenem ersticken oder andere gesundheitliche Probleme haben, die eine ärztliche Behandlung erfordern. Erst vor wenigen Tagen hatte der Fall eines sterbenden Mannes in Essen bundesweit Schlagzeilen gemacht. Vier Menschen ignorierten den Mann, der im Vorraum einer Bankfiliale zusammengebrochen war und wenig später starb. Gegen die vier Personen läuft ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung.

