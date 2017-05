Lokalsport

Pascal Möhlenkamp verpasst nur knapp den Endlauf

Das Talent der Grafschafter Sportkegler wird in der U24-Kategorie Sechster bei der deutschen Meisterschaft. Das Team aus dem Kreisgebiet ist mit dem Abschneiden in Trier zufrieden.

gn Trier. Bei der deutschen Meisterschaft in Trier haben die Grafschafter Sportkegler wie erwartet keine große Rolle gespielt, allerdings konnten sie mit ihrem Abschneiden im „Konzert der Großen“ zufrieden sein. Für das beste Ergebnis sorgte Pascal Möhlenkamp am Abschlusstag in der U24-Konkurrenz: Nach starken 837 Holz im Vorlauf und einem achten Platz schaffte er im Zwischenlauf mit 831 Holz Rang sechs – und mit etwas mehr Fallglück wäre sogar der Endlauf der besten vier Teilnehmer möglich gewesen.

In der Mannschaft war die Zweitliga-Truppe der Kegelfreunde Nordhorn-Listrup zu Beginn der deutschen Meisterschaft trotz einer guten Leistung nicht über den achten und letzten Platz hinaus gekommen. Julian Geerdes schnitt mit 853 Holz am besten ab, gefolgt von Markus Reinker (847), Stephan Rolfes (817) und Pascal Möhlenkamp (811). Es gewannen die Bundesliga-Spieler aus dem Saarland – und auch in den anderen Konkurrenzen drückten sie mit den Akteuren aus Rheinland-Pfalz und Westfalen den Titelkämpfen ihren Stempel auf.

Gleiches Bild bei den Frauen: Das GSK-Team mit Marion Niehoff (763), Marlies Urban (642), Marita Geerdes (688) und Jessica Tien (793) kegelte der Konkurrenz hinterher und kam mit großem Abstand auf den achten Platz. Und bei den Männern B konnte Wilfried van Haaften (776) mit der starken Konkurrenz nicht mithalten und erreichte den unbefriedigenden 17. Platz.

Einen guten Wettkampf boten Julian Geerdes und Pascal Möhlenkamp im Paarkampf, wo ihnen mit starken 707 Holz nur neun Holz fehlten, um in den Zwischenlauf einzuziehen. So belegten sie Rang elf unter den besten 20 deutschen Paaren – eine beachtliche Leistung. Das Frauen-Duo Niehoff/Tien wollte es ihren Grafschafter Teamkollegen gleichtun, doch mit 626 Holz landeten die Beiden auf den 15. Platz.

In der U 24-Klasse sammelte Nathalie Freund bei ihrer ersten DM-Teilnahme Erfahrung; 686 Holz bedeuteten Rang 24. Eine starke Vorstellung zeigte Marion Niehoff bei den Frauen mit 826 Holz, denn als Zwölfte fehlten ihr nur neun Holz zum achten Rang, der den Zwischenlauf bedeutet hätte. Aber auch diese Leistung täuschte nicht darüber hinweg, dass der Abstand der Grafschafter zur deutschen Spitze im Kegelsport weiter beträchtlich ist.