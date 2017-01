Obergrafschaft

Parkplätze an Bentheimer Franziskusstraße geplant

Von Jonas Schönrock

An der Unterstraße und der Franziskusstraße in Bad Bentheim sollen bald Parkplätze für Anwohner entstehen. Das hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bad Bentheim. An der Unterstraße und der Franziskusstraße in Bad Bentheim sollen nach dem Willen der Verwaltung demnächst Anwohnerparkplätze entstehen. Wie Bürgermeister Dr. Volker Pannen mitteilte, habe dies der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Neubebauung des ehemaligen Jugendhaus-Grundstücks habe der Investor zugestimmt, den Teilabschnitt der Franziskusstraße, der sich in seinem Besitz befindet, dem öffentlichen Radfahrer- und Fußgängerverkehr wieder zugänglich zu machen. Dieser Schritt erfordere allerdings eine entsprechende Neuwidmung dieses Straßenabschnittes nach dem Niedersächsischen Straßengesetz, teilte Pannen mit. Aus der Anliegerschaft sei der Wunsch gekommen, in räumlicher Nähe zu dem Bauvorhaben Anliegerparkplätze zu schaffen. Offizielle Bewohnerparkplätze können dort eingerichtet werden, wo mangels privater Stellflächen und aufgrund eines erheblichen Parkdrucks die Bewohner oft keine ausreichende Möglichkeit haben, in zumutbarer Entfernung zu ihrer Wohnung einen Parkplatz zu finden. Ein weiterer Wunsch der Anlieger ist die Sperrung der Unterstraße für den Durchgangsverkehr. Aus Sicht der Verwaltung ist eine uneingeschränkte Verbindung zwischen der Gartenstraße und der Ochtruper Straße über die Unterstraße nicht notwendig. Eine Umfahrung dieses Bereichs über die Brennereistraße und die Südstraße hält die Verwaltung hingegen für zumutbar.

