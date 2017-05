Ticker

Papst Franziskus: „Ich war nie gut im Fußball“

dpa Rom. In der Fußballerkarriere von Papst Franziskus hat es nur zum Torwart gereicht. Er sei nie ein guter Spieler gewesen, sagte der Papst einem elfjährigen Jungen beim Besuch der Gemeinde San Pier Damiani in Acilia. In seinem Heimatland Argentinien würden schlechte Fußballer „pata dura“, zu deutsch etwa „steife Beine“, genannt, erklärte Franziskus. Er sei ein "pata dura" gewesen und war normalerweise Torwart, damit er sich nicht bewegen musste. Der Papst ist für seine Liebe zum Fußball bekannt. Franziskus ist Fan des Clubs Atletico San Lorenzo de Almagro aus Buenos Aires.