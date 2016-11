Obergrafschaft

Papiertaschen mit Werbung für die Grafschaft

Der Umschwung von Plastik- zu Papiertüten beim Einkaufen ist im vollen Gange. In Bad Bentheim und Gildehaus hat man darauf reagiert und Papiertaschen entworfen, die gleichzeitig für die Region werben sollen.

Bad Bentheim. Auf der einen Seite in Rot die Silhouette der Burg, auf der anderen prangt in Gelb die Gildehauser Ostmühle auf dem ansonsten weißen Papier. In Schwarz zieht sich der Schriftzug „Grafschaft Bentheim“ über beide Taschenseiten. „Wir wollten etwas gemeinschaftlich für die Stadt tun“, erklären Claudia Platte (Stadtmarketing) und BBI-Vorsitzende Sonja Hemme im GN-Pressegespräch.

„Wir“ – das sind neben der BBI ihr nicht angehörende Geschäftsleute in der Stadt und die Touristinformation. „Die Papiertaschen sollen für die Stadt werben“, ergänzt Platte. Genauer sollen sie für Bad Bentheim, Gildehaus und die Grafschaft werben. „Wir haben lange überlegt und uns für diese Lösung entschieden. So ist Gildehaus mit im Boot und auch die Grafschaft Bentheim“, sagt die Marketingfachfrau. Bewusst habe man sich für Papier entschieden, um Plastik zu vermeiden.

Die Künstlerin Elke Krug aus Bad Bentheim ist für den Entwurf verantwortlich, gedruckt wurden die Taschen in den benachbarten Niederlanden – insgesamt sind es 40.000 Stück in drei verschiedenen Größen. Die Papiertasche wird den Kunden bei Einkäufen in der Stadt kostenlos ausgehändigt.