Panzerwagen überfährt Demonstranten - Gewalt in Venezuela

dpa Caracas. Der Machtkampf im sozialistischen Venezuela droht außer Kontrolle zu geraten: Bei blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten überfuhr ein Panzerwagen in Caracas mehrere Menschen, zudem wurde an anderer Stelle ein 17-jähriger Mann getötet - damit stieg die Zahl der Toten seit Ausbruch der Proteste Anfang April auf 33. „Ein Jugendlicher, der noch das ganze Leben vor sich hatte“, sagte der Bürgermeister des Stadtteils Las Mercedes, Gerardo Blyde. Allein gestern gab es über 300 Verletzte bei den Protesten in dem südamerikanischen Land.