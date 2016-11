Nordhorn

Päckchen für Kinder von Flüchtlingen

Der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Nordhorn plant erneut eine Weihnachtspäckchenaktion. Bedacht werden sollen Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die derzeit in Nordhorn leben.

gn Nordhorn. Im vergangenen Jahr hat die Flüchtlingshilfe Nordhorn nach eigenen Angaben 220 Kinder von Flüchtlingsfamilien in Nordhorn beschenkt. Möglich war das nur durch die Mithilfe von vielen Paten. In diesem Jahr wird mit einer ähnlich hohen Zahl von zu beschenkenden Kindern gerechnet. Möglich war das vor allem auch, weil sich viele Menschen fanden, die dem Arbeitskreis Flüchtlingshilfe für diese Aktion Geld für die Beschaffung dieser Geschenke gespendet haben.

Die Herausforderung in diesem Jahr wird ähnlich ambitioniert sein wie im Vorjahr, was die logistische und organisatorische Bewältigung dieser Aufgabe anbelangt, schätzt der Arbeitskreis. Dabei vertraut der Vorstand wieder auf das Engagement der Paten. Aber auch die finanzielle Herausforderung gilt es zu meistern. Hier ist der Arbeitskreis sicher, dass sich genügend Menschen finden, denen das Schicksal von Flüchtlingskindern in Nordhorn „nicht egal ist und die bereit sind, für die Geschenke zu spenden“.

Das Konto der Flüchtlingshilfe ist bei der Sparkasse Nordhorn, IBAN: DE 87 2675 0001 0100 7210 59.

Spender, deren Name und Anschrift aus den Überweisungsunterlagen zu entnehmen sind, erhalten unaufgefordert eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt.