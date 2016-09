Aus aller Welt

OSZE wird Wahlbeobachter in Russland nahezu verdoppeln

Bei der Parlamentswahl in Russland an diesem Sonntag wird die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Zahl ihrer Beobachter im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2012 fast verdoppeln. Insgesamt werden dann 466 Wahlbeobachter im Einsatz sein.

dpa Berlin. Davon sind 64 als Langzeitbeobachter eingeplant, teilte die zuständige OSZE-Organisation ODIHR den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit. Bei der Wahl Wladimir Putins zum Präsidenten 2012 waren nur 242 OSZE-Beobachter vor Ort. Zu den Parlamentswahlen 2011 hatte die OSZE 318 Wahlbeobachter akkreditiert. Damals hatte die Organisation die Duma-Wahl wegen Verstößen gegen demokratische Standards als nicht fair eingestuft.

Diesen Artikel bewerten weitersagen