OSZE-Wahlbeobachter stellen Mängel bei Türkei-Referendum fest

dpa Ankara. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben dem Referendum in der Türkei zahlreiche Mängel attestiert. „Das Verfassungsreferendum am 16. April hat unter ungleichen Bedingungen stattgefunden“, heißt es in dem in Ankara vorgestellten vorläufigen Bericht der OSZE-Mission.