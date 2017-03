Region

Osnabrücker findet sein Paket in Papiermülltonne

Über Paketboten können wohl viele Menschen ihre eigene Geschichte erzählen. In Osnabrück warf ein Zusteller nun ein Paket in eine Papiermülltonne. Doch das wollen manche Empfänger sogar.

tw Osnabrück. An einem ungewöhnlichen Ort und erst nach einigem Nachdenken hat ein Osnabrücker in der vergangenen Woche ein an ihn adressiertes Paket gefunden, als er von der Arbeit nach Hause kam: Es lag in der blauen Papiermülltonne.

Als der Paketbote seine Fracht in der für Altpapier vorgesehenen Tonne ablud, waren weder der Osnabrücker noch seine Frau zu Hause. Am Abend fischten sie dann die Benachrichtigungskarte aus dem Briefkasten, und kurze Zeit später das Paket aus der Tonne, die an der Garage vor dem Haus steht. „Es kommt vor, dass wir mal für ein paar Tage verreisen. Dann stellen die Nachbarn die Tonne für uns mit raus“, erzählt der Leser. Zum Glück war die Familie gerade nicht auf Reisen. Sonst wären das Paket und sein Inhalt wohl am Abfuhrtag im Bauch eines Müllfahrzeugs gelandet.

DHL räumt Fehler ein

Zum Glück habe aber seine Frau die unleserliche Schrift auf der Benachrichtigung entziffern können. „Ich habe nur ein M und ein B erkannt“, so der Mann. Immerhin: Unter dem Hinweis „1 x Paket Blaue Mülltonne“ steht in Kleinbuchstaben „mfg“, das Kürzel für „Mit freundlichen Grüßen“.

„Der Zusteller hat einen Fehler gemacht“, sagt Jens-Uwe Hogardt von der Pressestelle Nord der DHL. Üblich sei dieses Verhalten nicht, fügte er an. Er wies aber darauf hin, dass es tatsächlich Post-Kunden gibt, die ihre Papiermülltonnen ausdrücklich als bevorzugten Ablageort für Pakete auswählen, wenn sie nicht zu Hause sind. Sie hätten aber vorher einen „Ablage-Vertag“ mit der DHL abgeschlossen, erklärte Hogardt. Normalerweise müsse die Aushändigung eines Pakets vom Boten dokumentiert und vom Empfänger unterschrieben werden.

Der Osnabrücker sieht die Sache derweil mit Humor. Und er hat Verständnis für den Paketboten: „Ich weiß, wie viel Druck sie haben.“ Viele Menschen bestellten ihre Waren heutzutage im Internet. Das sei eine fatale Entwicklung, findet der Leser. Trotz des Verständnisses für chronisch überlastete Zusteller sagt er aber auch: „Es gibt bessere Verstecke als die Mülltonne.“