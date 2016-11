Nordhorn

„Oscar“ der Kinderhörbücher für Nordhorner

Am 30. November wird in Hamburg der Deutsche Kinderhörbuchpreis „Beo“ 2016 verliehen. Ein Preisträger ist der gebürtige Nordhorner Rainer Gussek. Der Regisseur wird für das Hörbuch „Dämmerhöhe, Teil 1: Lautlos“ geehrt.

Nordhorn/hamburg. Bei der Preisverleihung im Hamburger Thalia-Theater wird sich Rainer Gussek in der kommenden Wochen in illustrer Gesellschaft befinden: Neben ihm werden etwa auch der bekannte Comedian Bastian Pastewka und der Schauspieler und Regisseur Christoph Maria Herbst ausgezeichnet. Den in jeder Einzelkategorie mit 5000 Euro dotierten Preis erhält Rainer Gussek in der Alterskategorie ab 12 Jahre als Regisseur des Hörbuches „Dämmerhöhe, Teil 1: Lautlos“. Mit ihm ausgezeichnet wird die Sprecherin von „Dämmerhöhe“, die Schauspielerin Sandra Keck aus dem Ensemble des Ohnsorg-Volkstheaters in Hamburg. Für die Musik des prämierten Hörspiels sorgte der wie Gussek aus Nordhorn stammende Gitarrist und Komponist Frank Stehle. Als langjähriger „Studiokomplize“ versieht Stehle seit 1995 fast alle Hörspiel- und Hörbuchproduktionen aus dem Hause Gussek mit passenden Klängen, Songs und Soundspielereien. ´

Die „Dämmerhöhe“-Geschichten spielen in der kleinen Stadt Sunnuvik auf Island, in deren alten Ruinen einige Kinder unglaubliche, unheimliche und gruselige Abenteuer erleben. Für das vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels herausgegebene Büchermagazin ist das „ein mitreißend düster erzähltes Horrormärchen für Jugendliche“.

Die Jury des Kinderhörbuchpreises begründet ihre Entscheidung mit dem Hinweis auf „die geniale akustische Interpretation eines Textes, bei der die Musik ihr eigenes, unaufdringliches Spiel spielt – mit gekonnt gesetzten atmosphärischen Akzenten. Der Hörer wird zunehmend in den Thriller hineingezogen und ist gebannt, gegruselt, geschockt. Ein grandioses Hörbuch zum Gruseln“.

Im GN-Gespräch betont Gussek, dass der Hörbuchpreis eine Art „Oscar für die Kinderhörbuchbranche“ darstellt. Nur selten werde neben den Sprechern auch ein Regisseur ausgezeichnet. In seinem Fall habe sicher mitgespielt, dass Stehle und er den „Dämmerhöhe“-Stoff dramatisiert und mit vielerlei szenischen Schauer-Effekten und fremdartig eisig daherkommenden Gitarrenklängen angereichert hätten. Für Gussek eine sehr witzige, zuweilen auch nervenaufreibende Arbeit, die ihn über lange Stunden und Tage im extra eingerichteten Studio am „audiolino“-Verlagssitz festgehalten habe.

Gussek sieht sich als einen der wenigen Hörbuch-Produzenten, die ein eigenes Studio betreiben. Mittlerweile sei die technische Ausstattung so gut, dass er das Studio an größere Verlage für die Produktion so erfolgreicher Werke wie des Hörbuchs zum Bestseller „Wanderhure“ vermiete.

Nach dem Abitur am Gymnasium Nordhorn und einem Zeitungspraktikum bei den GN ging Rainer Gussek 1985 nach Hamburg. Er arbeitete lange Jahre als Hörspielautor und -Regisseur in der Kinderredaktion des NDR-Rundfunks. Seine Hörspiele und Kindersendungen wurden auch im WDR und im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. 2004 gründete Gussek den „audiolino-Hörbuchverlag“, in dem er seither 250 Hörspiele und Hörbücher für Kinder veröffentlichte. Bereits 2014 und 2015 standen von ihm produzierte Hörbücher auf der Auswahlliste des Kinderhörbuchpreises. Der Kinderhörbuchpreis „Beo“, dessen Name auf die in der Sprechkunst außerordentlich begabte Vogelart der Beos vom indischen Subkontinent verweist, wird seit mittlerweile drei Jahren verliehen und unter anderem von der Kulturbehörde der freien Hansestadt Hamburg gefördert.

Die von einer fachkundigen Jury erstellte Auswahlliste aus rund 1000 jährlich in der Bundesrepublik erscheinenden Hörbüchern verspricht nicht nur Eltern und Kindern, sondern auch dem Buchhandel und dem Bibliothekswesen Orientierung im unübersichtlichen Dschungel der Kindermedien.

Die „Dämmerhöhe“-Hörbuchreihe gibt es in der Stadtbibliothek zur Ausleihe.