Grafschaft

Oktoberfeste in der Grafschaft: Gaudi oder nervig?

Mittlerweile haben die Wiesn nicht nur in Bayern Tradition. Auch in der Grafschaft werden seit Jahren zünftige Oktoberfeste in Dirndl und Lederhosen gefeiert. Was halten die Grafschafter davon?

Umfrage Oktoberfeste in Norddeutschland: Muss das sein? Klar, das ist doch eine riesen Gaudi. Warum sollen wir hier nicht auch in Tracht feiern? Dieser Oktoberfest-Hype nervt. Die Wiesn gehören einfach nach Bayern. Wir sollten in dieser Region eher eigene Traditionen pflegen wie das Schützenfest. Solange ich nicht mitfeiern muss, ist mir das egal. 20% Klar, das ist doch eine riesen Gaudi. Warum sollen wir hier nicht auch in Tracht feiern? 49% Dieser Oktoberfest-Hype nervt. Die Wiesn gehören einfach nach Bayern. Wir sollten in dieser Region eher eigene Traditionen pflegen wie das Schützenfest. 31% Solange ich nicht mitfeiern muss, ist mir das egal. 310 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

