Obergrafschaft

Ohrfeige beim „Abzelten“ hat tragische Folge

Beim „Abzelten“ am Schützenplatz in Sieringhoek hat sich ein betrunkener Jugendlicher gegen die Hilfestellung eines Schüttorfers gewehrt. Er gab dem Betrunkenen eine Ohrfeige, um ihn zu beruhigen.

bt Nordhorn. Am 22. Juni 2016 hatten sich zum Beginn der Sommerferien Schüler und Jugendliche zum „Abzelten“ am Schützenplatz im Bad Bentheimer Ortsteil Sieringhoek getroffen. Wie oft bei solchen Gelegenheiten wurde auch hier reichlich Alkohol konsumiert. Zu den Besuchern zählten an diesem Abend auch drei jugendliche Freunde aus Schüttorf.

stabile Seitenlage

Während sie es sich gegen drei Uhr auf einer Bank gemütlich gemacht hatten, beobachteten sie, dass ein offensichtlich volltrunkener junger Mann vom Stuhl kippte und im Gras liegen blieb. Einer der drei Schüttorfer kümmerte sich um den Betrunkenen, indem er versuchte, ihn in eine „stabile Seitenlage“ zu bekommen. Hiermit war der Betrunkene gar nicht einverstanden. Er wehrte sich und beschimpfte seinen Helfer, der ihm daraufhin einen Schlag ins Gesicht versetzte, um ihn zu beruhigen. Als er den volltrunkenen jungen Mann hochhob, war ihm ein anderer Jugendlicher behilflich. Er hielt dabei den Betrunkenen von hinten fest. Als sich die Situation einigermaßen beruhigt hatte, vermisste der Betrunkene seine Geldbörse und sein Handy. Obwohl die drei Schüttorfer bei der Suche nach den Gegenständen halfen, blieben die Sachen verschwunden.

Riss im Trommelfell

Der Schlag ins Gesicht des betrunkenen Jugendlichen war wohl – nicht zuletzt unter Alkoholeinwirkung – heftiger ausgefallen als beabsichtigt. Nachdem er am nächsten Tag Probleme mit dem linken Ohr bekam, begab sich der junge Mann in ärztliche Behandlung in die Uniklinik Münster, wohin ihn sein Hausarzt überwiesen hatte. Hier wurde ein Riss im Trommelfell festgestellt. Dieser Schaden machte eine Operation sowie einen Klinikaufenthalt von drei Tagen notwendig. Insgesamt dauerte die Behandlung drei Wochen. Das Gehör des Geschädigten ist nach wie vor geringfügig beeinträchtigt.

Versuch den Betrunkenen zu bändigen

Nun hatte der 19-jährige Auszubildende, der für die „Backpfeife“ verantwortlich war, vor dem Jugendrichter wegen Körperverletzung zu erscheinen. Mitangeklagt war der junge Mann, der mitgeholfen hatte, den Betrunkenen zu bändigen.

Im Rahmen der Ermittlungen hatten Zeugen ausgesagt, dass sie den Jugendlichen, der behilflich gewesen war, beim Entwenden der Geldbörse und des Handys beobachtet hatten. Da er dem Termin unentschuldigt ferngeblieben war, wurde das Verfahren gegen ihn abgetrennt. Er soll nun zu einem neuen Termin polizeilich vorgeführt werden.

„Versehentlich das Ohr getroffen“

Der angeklagte Auszubildende aus Schüttorf schilderte vor Gericht das Geschehen so, wie es die Anklage darstellte. Dabei wies er ausdrücklich darauf hin, dass er zu keinem Zeitpunkt den Geschädigten verletzen wollte. Er konnte sich die Verletzung nur so erklären, dass er bei dem Schlag auf die linke Wange versehentlich das Ohr getroffen hatte.

Plädoyer

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft stellte sich die Verletzung als tragische Folge einer „Backpfeife“ dar. Dass es sich um keine vorsätzliche Körperverletzung handelte, war während der Beweisaufnahme deutlich geworden. Immerhin hatte der Angeklagte den mitangeklagten Freund davon abgehalten, auch noch gegen den Betrunkenen tätig zu werden. 40 Stunden gemeinnützige Arbeit hielt der Anklagevertreter als Strafe für angemessen. Der anwaltlich nicht vertretene Angeklagte stellte keinen Antrag. Richter Rieger schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und machte in der Urteilsbegründung deutlich, dass die an sich lobenswerte Hilfe des Verurteilten mit fatalen Folgen geendet hatte.

Urteil

Da der Geschädigte in seiner Zeugenvernehmung erklärt hatte, dass er zivilrechtlich Ansprüche geltend machen werde, sah sich der Jugendrichter veranlasst, aus Kostengründen auch hierüber zu entscheiden. Er setzte den Anspruch des Geschädigten auf 800 Euro fest, die der verurteilte junge Mann in monatlichen Raten zu je 100 Euro abzahlen kann.

Da alle Beteiligten auf Rechtsmittel gegen diese Entscheidung verzichteten, wurde das Urteil rechtskräftig.