Obergrafschaft

Obergrafschafter Wünsche für das neue Jahr

Einen Blick in die Zukunft wagen im GN-Gespräch einige bekanntere Gesichter aus der Obergrafschaft. Sie berichten von ihren ganz privaten Wünschen, aber blicken auch auf konkrete Projekte für das Jahr 2017.

Bad Bentheim/Schüttorf. In einem sind sich die Obergrafschafter anscheinend einig: Sie wünschen sich für das kommende Jahr 2017 Frieden. Neben mehr Zeit für Familie und Freunde haben die Obergrafschafter Promis teilweise aber auch ganz konkrete Vorstellungen für die Region.

Für Jörn Tüchter wird 2017 das erste neue Jahr als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Schüttorf: „Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr mit dem soziokulturellen Zentrum vorankommen und auch die Zusage für Zuschüsse für dieses Projekt bekommen.“ Für ihn sei das geplante Zentrum der ausschlaggebende Grund gewesen, sich überhaupt in der Kommunalpolitik zu engagieren. Außerdem wünscht Tüchter sich, dass die Arbeitslosenquote der Vechtestadt weiter sinkt und seine Heimat wieder wirtschaftlich stark bleibt.

Wirtschaftswachstum

Bad Bentheims Nachwächter Johannes Thier hofft ebenfalls auf ein starkes wirtschaftliches Wachstum für die Obergrafschaft, wünscht sich aber auch eine gerechte Verteilung der Einnahmen: „Es darf nicht soweit kommen, dass die soziale Schere weiter auseinandergeht. Wir dürfen das Wohl der Menschen nicht vergessen.“ Privat blickt der Nachwächter auf seinen im Januar anstehenden 60. Geburtstag, bei dem er traditionell auch als Wächter auftreten wird: „Jedes Jahr baue ich an meinem Geburtstag die Pyramide in Bad Bentheim ab, aber dafür lohnt es sich das Kaffeetrinken etwas zu verschieben.“ Für das kommende Lebensjahr wünscht sich Thier vor allem Gesundheit.

Pastor Johannes de Vries ist in Schüttorf neben seiner Tätigkeit in der reformierten Gemeinde für sein Engagement bei der Schüttorfer Flüchtlingshilfe bekannt geworden: „Mein großer Wunsch ist, dass die Integration der Asylsuchenden tatsächlich gelingt und das eingesessene Schüttorfer und Flüchtlinge zusammenwachsen.“ Innerhalb seiner Gemeinde blickt de Vries auf anstehende Projekte und auch auf einen Abschied: Süd-Nord-Freiwilliger François Gahigi wird im Frühjahr Schüttorf verlassen und in seine Heimat Ruanda zurückkehren. Vermutlich wird jedoch an seiner Stelle ein Freiwilliger aus Indonesien nach Schüttorf kommen. Für sein Privatleben sei sein Wunsch nicht so klein, wie er klinge: „Ich möchte, dass die Dinge so gut und schön bleiben, wie sie sind.“

Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen bereiten insbesondere die politischen Veränderungen in den USA große Sorgen. „Ich hoffe sehr, dass sich diese Sorgen nicht als wahr erweisen und dass die Stabilität in Deutschland und in Europa erhalten bleibt. Ich wünsche mir Frieden, für 2017“, sagt Pannen. „Für Bad Bentheim wünsche ich mir, dass die gute Entwicklung, die wir gemeinsam im vergangenen Jahr vollzogen haben, gemeinsam mit dem neuen Rat fortführen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich bin Optimist.“

Gesundheit gewünscht

Die in Bad Bentheim wohnende Schlagersängerin Gaby Baginsky wünscht sich vor allem Gesundheit im neuen Jahr. „Das wünscht sich wohl jeder“, sagt sie. „Man will heil durch diese Welt kommen, da es überall unruhiger zugeht. Man macht sich da schon seine Gedanken. Hier im Umfeld ist es ja ruhig, aber man weiß ja nie was passiert. Aber wir müssen da durch und kämpfen. Wir müssen die Augen offenhalten und uns gegenseitig unterstützen.“ Auch der Bad Bentheimer Ortsbrandmeister Wilfried Baltruschat hat sich Gedanken über das neue Jahr gemacht. „Der Terror in dieser Welt muss endlich aufhören. Wer unser Grundgesetz nicht achtet und uns seine Religion aufzwingen will, ist hier nicht willkommen. Bei Donald Trump hoffe ich, dass er seine Macht mit Augenmaß einsetzt.“ Für Bad Bentheim wünscht sich Baltruschat, „dass der neue Stadtrat zum Wohle der Stadt und nicht durch die politische Brille handelt.“ Weiterhin wünscht sich Baltruschat, dass der Brandschutzbedarfsplan ohne Abstriche umgesetzt wird. „Ich hoffe auch, dass wir von vielen schlimmen Unfällen und Bränden verschont bleiben und dass alle Kameraden gesund von den Einsätzen zurückkommen. Außerdem wünsche ich allen ein schönes Stadtschützenfest.“