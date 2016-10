Grafschaft

Nur leichter Rückgang der Arbeitslosenzahlen

Auch nach der Sommerpause bleibt der Arbeitsmarkt an Ems und Vechte aufnahmefähig. Im Bezirk der Arbeitsagentur liegt die Quote bei 3,5 Prozent, in der Grafschaft erreichte sie 3,9 Prozent.

gn Nordhorn. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Nordhorn liegt im September gegenüber dem Vormonat bei unverändert 3,5 Prozent und damit über mit dem Vorjahreswert von 3,3 Prozent. Mit 8622 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 57 Personen bzw. 0,7 Prozent weniger erwerbslos gemeldet als im August. Region Grafschaft Bentheim Auch in der Grafschaft Bentheim verringerte sich die Gesamtarbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat. Hier gab es mit 2834 Arbeitslosen im September 54 bzw. 1,9 Prozent weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 3,9 Prozent. Region Emsland Im Emsland waren im September insgesamt 5.788 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote blieb bei 3,3 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte sich die Zahl um 3 Personen oder 0,1 Prozent. Agenturbezirk Nordhorn Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatte die Geschäftsstelle Sögel mit 2,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von den Geschäftsstellen Meppen mit 2,9 Prozent, der Geschäftsstelle Lingen mit 3,0 Prozent, der Hauptagentur Nordhorn mit 3,9 Prozent und der Geschäftsstelle Papenburg mit 4,6 Prozent. Offene Stellen Im September zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 1442 offene Stellen an. Das sind 441 oder 44,1 Prozent mehr als im Vormonat und 373 oder 34,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Stellenzugänge kamen aus dem Baugewerbe, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel. Insgesamt gab es im September 4362 Stellen, über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war. Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Personengruppen Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit konnten im September mehr Männer als Frauen profitieren. Mit 4532 arbeitslosen Männern waren 33 weniger im Bestand als noch im August. Bei den Frauen war eine Reduzierung von 24 auf insgesamt 4090 Personen zu verzeichnen. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen betrug 47,4 Prozent, der Anteil der Männer lag bei 52,6 Prozent. Wie schon im Vormonat reduzierte sich der Anteil der Jugendlichen an den Arbeitslosen am stärksten. Die Arbeitslosenzahl sank um 55 auf 1.210 Personen. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Minus von 4,3 Prozent. Unterbeschäftigung Ergänzend zur Arbeitslosenstatistik werden auch Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen die gesetzlich definierten Arbeitslosen sowie Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, zum Beispiel in Maßnahmen beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten und Sonderregelungen für Arbeitslose. Die Unterbeschäftigung umfasste im Agenturbezirk nach vorläufigen Angaben im September 13.350 Personen. Ausländer Die Zahl der arbeitslosen Ausländer stieg weiter an auf zuletzt 1956 Personen. Das waren 210 oder 12,0 Prozent mehr als im Vormonat und 681 Männer und Frauen oder 53,4 Prozent mehr als im September 2015. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen die schon länger an Ems und Vechte leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge. Arbeitslosenquote und Arbeitslosenzahl im Landkreis Grafschaft Bentheim

