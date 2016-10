Sportwelt

Nürnberg beendet Union-Erfolgsserie - Bochum gewinnt in Aue

Nach vier Siegen in Serie verliert Union Berlin in der 2. Liga beim 1. FC Nürnberg. Die Franken verlassen vorerst die Abstiegsränge. Bochum gewinnt eine turbulente Partie in Aue, Sandhausen setzt sich gegen Dresden durch.

dpa Berlin. Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem erlösenden ersten Heimsieg dieser Saison die Erfolgsserie von Union Berlin beendet.

Die Franken gewannen mit 2:0 (1:0) und verhinderten den Sprung des Hauptstadtclubs auf einen Aufstiegsplatz. Nürnberg verließ am achten Spieltag vorerst die Abstiegszone. Der VfL Bochum setzte sich in einer turbulenten Partie mit 4:2 (2:2) bei Erzgebirge Aue durch. Der SV Sandhausen bezwang Dynamo Dresden mit 2:0 (2:0).

1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin 2:0 (1:0)

Eine knappe Woche nach dem Saisonsieg in Bielefeld gewannen die Franken gegen die zuvor sechs Spiele unbezwungenen Berliner. Vor 24 465 Zuschauern überraschte Kevin Möhwald (45.+1 Minute) Union-Keeper Jakob Busk mit einem Distanzschuss. Der gerade eingewechselte Joker Cedric Teuchert (84.) sorgte für die Entscheidung. Beide Mannschaften dezimierten sich schnell selbst. Unions Kristian Pedersen (39.) und Nürnbergs Edgar Salli (42.) sahen Gelb-Rot. Nürnberg verbesserte sich auf Rang 13, Berlin ist Vierter.

SV Sandhausen - Dynamo Dresden 2:0 (2:0)

Dresden setzt seine sportliche Talfahrt fort. Nach der Niederlage in Sandhausen ist der Aufsteiger nun schon seit vier Spielen ohne Sieg. Vor 5754 Zuschauern erzielten Andrew Wooten (8. Minute) und Tim Kister (15.) bereits im ersten Durchgang die Treffer für die Gastgeber. Der SV Sandhausen zog mit dem zweiten Heimsieg der Saison in der Tabelle an Dynamo Dresden vorbei und steht nun im gesicherten Mittelfeld. Dresden steckte nach dem Rückstand zwar nicht auf und erspielte sich einige gute Chancen. Sandhausens Torwart Marco Knaller war an diesem Tag aber nicht zu überwinden.

FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum 2:4 (2:2)

Bochum erkämpfte seinen ersten Auswärtssieg. Beim heimstarken FC Erzgebirge siegten die Gäste in einer turbulenten Partie. Bereits in der zweiten Minute brachte Johannes Wurtz die Gäste vor 7300 Zuschauern in Führung. Pascal Köpke (5.) und Simon Skarlatidis (12.) drehten die Partie zunächst, ehe Thomas Eisfeld (14.), Jan Gyamerah (70.) und Peniel Mlapa (90.+1) wieder für den VfL trafen. Der Revierclub verdiente sich den Sieg durch die bessere zweite Halbzeit. Dabei kam Aue kaum zu Chancen und hatte Glück, dass die Gäste ihre Möglichkeiten nicht konsequenter nutzten. Aue-Kapitän Christian Tiffert musste in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.