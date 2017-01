Nordhorn

Nordhorns Seniorenbeirat hat sich neu gebildet

Nach der Konstituierung des neuen Nordhorner Stadtrates hat sich kürzlich auch der Seniorenbeirat der Stadt neu gebildet. Das zwölfköpfige Gremium kümmert sich um die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

gn Nordhorn. Insgesamt zwölf Seniorinnen und Senioren gehören dem Gremium an. Den Vorsitz hat weiterhin Hermann Snyders, stellvertretender Vorsitzender ist Hans Schneider, als Schriftführerin fungiert Erika Leferink.

Die Mitglieder des Seniorenbeirates wurden gemäß Satzung der Stadt Nordhorn von Delegierten gewählt, die aus Verbänden, Vereinen und Institutionen der Seniorenarbeit entsandt werden.

Der Seniorenbeirat selbst arbeitet unabhängig, ist konfessionell nicht gebunden und parteipolitisch neutral. Er kommt regelmäßig zusammen, um über die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Nordhorn zu diskutieren und gegebenenfalls Anregungen und Vorschläge an Rat und Verwaltung weiterzugeben. Auch in den verschiedenen Ausschüssen des Rates sowie im Partnerschaftskomitee ist der Seniorenbeirat mit jeweils einem Mitglied vertreten. Die Sitzungen des Seniorenbeirats finden, sofern nicht anders angekündigt, immer am ersten Montag des Monats um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Nordhorner Rathauses statt. Alle Interessierten sind zur Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen eingeladen.