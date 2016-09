Nordhorn

Nordhorns Rat bleibt bunt und schwierig

Deutliche Verluste für die SPD, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU, und Pro Grafschaft als Wahlgewinner mit begrenzter Macht: Im Nordhorner Rat bleiben die politischen Verhältnisse auch nach der Kommunalwahl schwierig.

Nordhorn. „Das hatten wir uns so nicht vorgestellt“, sagt eine sichtlich enttäuschte Nordhorner SPD-Vorsitzende Alide Broenink. Die Sozialdemokraten haben bei der Stadtratswahl nicht nur knapp sieben Prozent an Stimmen verloren, sondern auch drei ihrer bisher 17 Ratsmandate. Mit nur noch 14 Sitzen ist die SPD nach zwei Jahrzehnten nicht mehr stärkste Fraktion im Rat. Das ist künftig die CDU, die dank leichter Gewinne von 1,5 Prozent künftig 15 Sitze im Rat hat, einen mehr als bisher.

Als Sieger des Abends kann auch in Nordhorn die Wählerinitiative Pro Grafschaft gelten, die rund fünf Prozent hinzugewann und ihren Stimmanteil damit etwa verdoppeln konnte. Pro Grafschaft wird im neuen Rat mit fünf Sitzen vertreten sein (bisher zwei) und damit drittstärkste Fraktion wird.

Trotz Verlusten von rund zwei Prozent bleiben die Grünen mit vier Mandaten im Stadtrat gut vertreten (bisher fünf). Die FDP legte von rund zwei auf gut vier Prozent zu und sicherte sich damit zwei Ratsmandate (bisher eins). Die Linke kam mit einem Stimmanteil von knapp 5,5 Prozent auf zwei Mandate.

Obwohl schon nach den ersten Einzelergebnissen klar wurde, dass die SPD mit deutlichen Stimmverlusten der eigentliche Wahlverlierer sein würde, blieb bis zuletzt offen, wie das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden großen Parteien ausgehen würde: Liegen SPD und CDU am Ende mit jeweils 15 Ratsmandaten gleichauf oder muss die SPD sich mit nur 14 Mandaten begnügen? Über diese Frage entschied erst ganz am Schluss ein Unterschied von weniger als 900 der insgesamt 61.000 abgegebenen Stimmen.

Klar ist nach diesem langen Wahlabend, dass im 43-köpfigen Nordhorner Rat sowohl SPD wie CDU Probleme haben werden, eine „gestaltende Mehrheit“ zusammenzubringen. Beide großen Parteien sind dazu auf mindestens zwei kleine Partner angewiesen: Theoretisch denkbar wäre etwa eine schwarz-grün-gelbe Mehrheitsgruppe, die zusammen auf die knappste Mehrheit von 22 Mandaten käme. Der SPD würde hingegen eine Gruppenbildung mit Grünen und Linkspartei nicht reichen, da die nur auf 20 Stimmen käme (plus Bürgermeisterstimme). Eine rechnerische Mehrheit ergäbe sich aus einer Gruppenbildung der SPD mit Grünen und Pro Grafschaft. Diese Gruppe hätte 23 Stimmen (plus Bürgermeisterstimme).

Wie die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Nordhorner Rat tatsächlich aussehen, ist aber völlig offen. „Die Frage möglicher Bündnisse stellt sich für uns heute Abend nicht“, erklärte CDU-Stadtverbandsvorsitzender Andre Mülstegen den GN. Zunächst müsse dieses schwierige Wahlergebnis analysiert werden. Dann werde man in aller Ruhe politische Gestaltungsmöglichkeiten ausloten. „Wir hatten das Ziel, stärkste Fraktion im Rat zu werden. Dieses Ziel haben wir – wenn auch knapp – erreicht“, freut sich Mülstegen. Die CDU habe einen „engagierten Wahlkampf ohne Rückenwind aus Berlin“ geführt. Die SPD sei „deutlich abgestraft“ worden.

„Wahlkampf hat es an großen Themen gemangelt“

Dem Wahlkampf habe es, so Mülstegen, „an großen Themen gemangelt, um viele Wähler zu motivieren“. Das unerwartet starke Abschneiden von Pro Grafschaft sei Ausdruck eines Protestwahlverhaltens.

„Es ging nicht um politische Themen, es ging um die Abkehr von den Etablierten“, sagt die SPD-Ortsvorsitzende Alide Broenink. Warum diese Abkehr gerade die SPD traf, die doch glaubte, „politische Themen für alle aufgegriffen und engagiert angepackt“ zu haben, ist Broenink ebenso unverständlich wie der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Rat, Petra Alferink.

Eine Reihe von „Wettbewerbsnachteilen“ hat die SPD bereits für sich ausgemacht. So fehlte ihr der „Bürgermeisterbonus“, der bei der Kommunalwahl 2011 rund 3000 Stimmen für die SPD gebracht hatte. Und mit Theo Kramer in Klausheide und Thomas Kolde in Bookholt waren zwei „zugstarke Stimmenbringer“ diesmal nicht wieder angetreten. „Die SPD ist im Umbruch, sie hätte vielleicht noch mehr für den Nachwuchs tun sollen“, sagt Broenink. Ein Erklärungsversuch, von dem sie selbst weiß, dass er allein das Wahldebakel nicht erklären kann.

Zufrieden mit dem Ergebnis zeigt sich hingegen der bisherige Sprecher der erst im Frühsommer gebildeten Linksfraktion, Dieter Eberhard. „Wir haben unseren Stimmanteil in etwa halten können“, meint Eberhard. DKP und Linke hatten bisher drei Ratsmandate, nach der Wahl sind es nun noch zwei. „Wenn wir schon beim letzten Mal gemeinsam angetreten wären, hätten unsere Stimmen auch nicht für drei Mandate gereicht“. Verlierer dieser Auszählarithmetik ist ausgerechnet Eberhard selbst. Er konnte sein Ratsmandat nicht verteidigen.

