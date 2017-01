Nordhorn

Nordhorns CDU setzt auf Sicherheit und Bürgernähe

Nordhorns CDU setzt auf Bürgernähe und mehr Sicherheit. Sie werde trotz der unklaren Mehrheiten im Rat „die Politik der Kreisstadt maßgeblich mitgestalten“, verspricht Stadtverbandsvorsitzender Andre Mülstegen.

Nordhorn. Erstmals seit 1981 ist die CDU in Nordhorn – wenn auch mit hauchdünnem Vorsprung – wieder stärkste Partei. Ihre Ratsfraktion ist deutlich verjüngt: sieben der 15 CDU-Ratsmitglieder sind neu, das Durchschnittsalter der Fraktion liegt mit 43 Jahren knapp unter dem der Nordhorner Bevölkerung. Eine gute Ausgangsposition für die Arbeit im neugewählten Stadtrat mit seinen unklaren Mehrheitsverhältnissen, meinen Stadtverbandsvorsitzender Mülstegen und seine Stellvertreterin Susanne Dittmann: „Wir werden für jedes unserer Themen im Rat um Mehrheiten werben müssen und das auch nachdrücklich tun.“

„Riesenchancen“ für Nordhorn sieht die CDU vor allem durch den Anschluss an den Schienenpersonenverkehr. Mülstegen und Dittmann sowie die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Thole sehen zwar, dass die Politik hier noch Überzeugungsarbeit leisten muss, weil mancher Bürger noch sehr skeptisch sei. Aber „die Anforderungen an Mobilität ändern sich im 21. Jahrhundert – auch im ländlichen Raum“, so Mülstegen. Für ihn ergeben sich aus dem SPNV-Anschluss viele Aufgaben: Der Bahnhof und sein Umfeld müssten zu einer „Visitenkarte“ für die Kreisstadt umgestaltet werden. Dafür sei ein „großer Wurf“ erforderlich, der auch die Anbindung des NINO-Geländes einschließt.

Ein klares Konzept fordert die CDU zur Neuausrichtung des Busverkehrs auf den Bahnanschluss. Der Linienverkehr in der Kreisstadt müsse überarbeitet, der zentrale Omnibusbahnhof an den Bahnhof verlegt werden. Nordhorn müsse dazu klare Forderungen an den Landkreis und die Verkehrsunternehmen entwickeln.

Der Bau der Nordumgehung stellt nach Ansicht der CDU weitere Aufgaben an die Stadtentwicklung, die nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen: Zwischen Stadtrand und Nordumgehung müssten Flächen vor allem für Gewerbeansiedlungen entwickelt werden.

Das große Thema „Wohnraum schaffen“ will die CDU nicht allein als Ruf an die stadteigene Gewo verstanden wissen. Hier seien private Investoren gefragt. Die Stadt müsse dafür ein investorenfreundliches Klima schaffen, statt Investoren mit überzogenen Bauvorschriften abzuschrecken.

Mehr Bürgerfreundlichkeit – für die CDU ein Oberbegriff, hinter dem viel Arbeit steckt: Der kürzlich beschlossenen Senkung der Kita-Gebühren müssten weitere Entlastungen folgen. Vor allem fordert die CDU die Ausweitung und flexiblere Gestaltung der Kinderbetreuungszeiten. Die SPD spreche zwar auf Landesebene von einer völligen Abschaffung der Kita-Gebühren, werde dies aber kurzfristig kaum umsetzen können. Daher müsse die Stadt alle Möglichkeiten für weitere Entlastungen ausschöpfen.

Um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, fordert die CDU, den Kriminalpräventiven Rat (KPR) der Stadt neu zu beleben. Der sei vor Jahren mit großem Elan gestartet, inzwischen aber so gut wie eingeschlafen. Die CDU plädiert dafür, im KPR über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen bei Märkten und Großveranstaltungen zu diskutieren. Außerdem solll der erfolgreich arbeitende Freiwillige Sicherheits- und Ordnungsdienst aufgewertet werden.

Mehr Bürgernähe heißt für die CDU auch: die Arbeit der Verwaltung transparenter und effektiver zu machen. Bauanträge brauchten in Nordhorn zu lange, meint Ingrid Thole. Sie regt an, ein System zu schaffen, mit dem Antragsteller den aktuellen Bearbeitungsstatus ihres Bauantrags nachvollziehen könnten.

In der Schulpolitik mahnt die CDU, die Entwicklung an den Oberschulen im Auge zu behalten und sie als attraktives Bildungsangebot neben dem gymnasialen Angebot zu fördern. Angesichts zunehmenden Lehrermangels fordert Andre Mülstegen zudem eine Initiative, um mehr Lehrkräfte für die Region zu gewinnen.