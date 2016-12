Nordhorn

Nordhorns Blumensiedlung wird Sanierungsgebiet

Zum förmlichen Sanierungsgebiet soll die gesamte Blumensiedlung erklärt werden. Der Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau West“ soll am 7. Dezember im Rat beschlossen werden. Grafik: Stadt Nordhorn

Die gesamte Blumensiedlung soll Nordhorns drittes Stadtsanierungsgebiet werden. Der Rat der Stadt will am 7. Dezember formal einen Antrag auf Aufnahme ins Förderprogramm „Stadtumbau West“ des Landes beschließen.

Nordhorn. Die Blumensiedlung, einst ein „blühender Stadtteil“ und ein beliebtes Wohnquartier, ist „in die Jahre gekommen“. Viele der ab 1927 entstandenen Häuser sind sanierungsbedürftig, Modernisierungsmaßnahmen haben sich oft eher an Zweckmäßigkeitsvorstellungen als am städtebaulich Sinnvollen orientiert. Die Lindenallee, früher die zentrale Versorgungsachse des Quartiers, braucht dringend eine „Auffrischung“.

Die Stadt spricht von einer „Abwärtsspirale“: Durch den Weggang etlicher Versorger und Fachhändler habe die Lindenallee als Hauptversorgungsachse der Blumensiedlung stark an Bedeutung verloren. Auch in den umgebenden Wohnstraßen wurden Läden zur Nahversorgung aufgegeben. In den leer stehenden Ladenlokalen im Erdgeschoss haben sich Spielhallen eingenistet – oder sie wurden zu günstigem Wohnraum umgebaut.

Fördermittel ab 2017 möglich

Seit 2015 sucht die Stadt nach Möglichkeiten, um die Lindenallee selbst und ihr Umfeld wieder aufzuwerten. Dazu hatte der Rat am 14. April 2016 zunächst einen Antrag auf Städtebaufördermittel für die Lindenallee auf den Weg gebracht. Ergänzend dazu wurden für das gesamte Umfeld Ideen für energetische Sanierungsprojekte ausgeleuchtet.

Jetzt ergeben sich jedoch weitergehende Fördermöglichkeiten. Anfang Oktober hatten Vertreter des zuständigen Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung das Gebiet in Augenschein genommen und prinzipiell eine Fördermöglichkeit ab 2017 in Aussicht gestellt, wenn das Förderprogramm gewechselt wird.

Aufnahme in Programm „Stadtumbau West“

Somit hat die Stadt umgeplant: Das bisherige Antragsgebiet „Lindenallee“ soll erweitert werden zum Stadtumbaugebiet „Nordhorn – Blumensiedlung“. Durch den Wechsel des Förderprogramms bestehen nach Ansicht der Stadt für die Blumensiedlung bessere Chancen. Die Behebung der städtebaulichen Mängel, die im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen aufgezeigt worden sind, könnte dann gefördert werden mit Zuschüssen aus dem Förderprogramm „Stadtumbau West“. In Kombination mit der Festlegung eines förmlichen Sanierungsgebietes ergäben sich, so die Stadt, „für das Gebiet Blumensiedlung erhebliche Vorteile“.

Entsprechend hatte der Stadtentwicklungsausschuss des Rates sich Anfang vergangener Woche einstimmig für eine Änderung des Förderantrags ausgesprochen. Beantragt werden soll nun die Aufnahme der gesamten Blumensiedlung ins Förderprogramm „Stadtumbau West“. Das will der Rat am 7. Dezember offiziell beschließen.

Ausgaben in Millionenhöhe

Die Stadt geht davon aus, dass aus diesem Programm im Laufe von zehn Jahren Modernisierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 6,4 Millionen Euro realisiert werden könnten. Davon gelten gut 2,4 Millionen Euro als förderfähig. Diese Summe muss zu je einem Drittel von Bund, Land und Stadt finanziert werden, sodass sich für die Stadtkasse ein Eigenanteil von 805.000 Euro – verteilt auf zehn Jahre – ergibt. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, den der Rat am 7. Dezember ebenfalls beschließen will, sind bereits 72.000 Euro für Planungen, Beratungsleistungen und erste Maßnahmen eingeplant.

Wenn die Blumensiedlung wie erwartet in das Städtebauförderungsprogramm aufgenommen wird, muss das Gebiet als förmliches Sanierungsgebiet festgelegt werden. Damit würde die Blumensiedlung zum dritten Sanierungsgebiet in Nordhorn: Aus dem Programm „Stadtumbau West“ wird auch bereits die Stadtteilmodernisierung in der Blanke gelenkt und finanziert. Außerdem gibt es noch das Sanierungsgebiet NINO-Areal. Offiziell abgeschlossen werden konnten hingegen vor einigen Jahren die großen Sanierungsprojekte „Innenstadt“ und „Povel-Gelände“.