Nordhorn

Nordhorns alter Güterbahnhof wird „umgesiedelt“

Nordhorns früherer Güterbahnhof am Frensdorfer Ring wird „umgesiedelt“: Der Verein Graf MEC hat die Steinpflasterflächen der früheren Ladestraßen aufgenommen und will sie am Klukkerthafen neu erstehen lassen.

Nordhorn. Mit dem Abbau der früheren Lade- und Rangierzone am BE-Bahnhof Nordhorn sind am Wochenende die letzten großen Spuren des früheren Güterbahnhofs der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn verschwunden. Der Gleisabbau ist jedoch nicht, wie manche bereits vermuteten, Auftakt zur weiteren Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes für den kommenden Schienenpersonenverkehr. Vielmehr handelt es sich um eine „Materialgewinnung“ für den Museumsbahnhof des Grafschafter Museums- und Eisenbahnclubs Graf MEC am Klukkerthafen.

Ehrenamtler des Vereins Graf MEC sind am Sonnabend mit schwerem Gerät angerückt, um die alte Ladestraße abzubauen. Ziel ihrer Aktion waren jedoch nicht die alten Schienen, sondern die dazwischen verlegten historischen Pflastersteine. Die wurden mit Bagger und Radlader geborgen und zum Klukkerthafen gebracht. Dort sollen sie auf dem Gelände des Graf-MEC-Museumsbahnhofs wieder verwendet werden. So wird das „Gesicht“ des alten Güterumschlags zum künftigen Museumsbahnhof „umgesiedelt“. Die alten Schienen gehen in den Schrott.

Der einstige Güterbahnhof im Stadtzentrum liegt brach, seit die Bentheimer Eisenbahn ihren Güterbahnbetrieb vor einigen Jahren komplett in den Zentralen Betriebshof Nordhorn-Süd verlegt hat. Das seitdem verwaiste Abfertigungsgebäude war Ende 2012 abgerissen worden, um Platz für den neuen City-Busterminal zu schaffen.

Im Vorfeld des Ende 2018 kommenden Bahnanschlusses entwickelt die Stadt Nordhorn zurzeit Pläne für eine umfassende Neugestaltung des Bahnhofsumfelds. Rund um den künftigen Personenzughaltepunkt und den neuen Busbahnhof soll ein attraktives City-Nahverkehrskreuz entstehen. In diesem Zusammenhang soll der Bahnübergang am VHS-Gebäude verlegt und für Autos gesperrt werden, Bahnweg und Bernhard-Niehues-Straße werden saniert.