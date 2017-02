Grafschaft

Nordhorner SPD will Schnellbus bis Enschede

Für eine Schnellbuslinie von Lingen über Nordhorn bis in die Niederlande spricht sich die Nordhorner SPD aus. Der Landkreis will die Idee im Rahmen der Fortschreibung des kreisweiten Nahverkehrsplans prüfen.

Nordhorn. Die Initiative der Landesregierung für ein Landes-Schnellbusliniennetz und die konkret genannte Strecke Lingen-Nordhorn sollte aufgegriffen werden, meint die SPD-Fraktion im Nordhorner Rat – allerdings mit einer Durchbindung über Denekamp und Oldenzaal bis nach Enschede.

Die Planung der Landesregierung solle nicht an der Grenze halt machen, so die SPD. „Wenn durch Schnellbuslinien Mittelstädte eine schnelle und qualitativ bessere Anbindung an andere Mittel- oder Oberzentren erhalten sollen, wo es keine Bahnverbindung gibt, dann muss das auch für die Verbindung bis nach Enschede gelten. Das ist sogar ein Oberzentrum, wo auch viele Deutsche studieren“, meint Manuel Granja Nunes, SPD-Vertreter im Nordhorner Verkehrsausschuss.

Positive Erfahrungen jenseits der Grenze

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Krebs, mit den Verhältnissen in den Niederlanden gut vertraut, ergänzt: „Die Niederländer kennen derartige Schnellbuslinien; in den Niederlanden sind mit derartigen Über-Land-Verbindungen erhebliche Fahrgastzuwächse erreicht worden.“ Krebs erwartet deshalb, dass die niederländischen Aufgabenträger offen sind für eine gemeinsame Untersuchung, die zudem über die Euregio aus EU-Interreg-Mitteln gefördert werden könnte.

Zwischen Lingen und Nordhorn pendelt einmal die Stunde ein Linienbus, zumindest den Großteil des Tages. Am frühen Morgen und späten Abend warten Reisende derzeit vergebens. Ein Schnellbus könnte das in Zukunft ändern.



Mit der grenzüberschreitenden Schnellbusslinie könnten nach Ansicht der SPD mehrere Effekte erreicht werden: Die bestehende Buslinie 165 zwischen Nordhorn und Lingen sei am Bahnhof Lingen nicht auf den Fahrplan der Regionalbahn „Emsland-Express“ abgestimmt. Und die bestehende Bürgerbuslinie von Nordhorn bis Denekamp mit Umsteigemöglichkeit nach Oldenzaal und Enschede sei kein attraktives Angebot.

Derartige „gebrochene Verkehre“, wo also umgestiegen werden muss oder die Anschlüsse zur Bahn nichtpassen, würden niemanden veranlassen, den ÖPNV als Alternative zum Auto zu sehen, meint SPD-Verkehrspolitiker Harry Brooksnieder.

Vorteile der Verbindung

Eine Schnellbuslinie Lingen - Nordhorn - Enschede würde aus Sicht der SPD viele Vorteile bieten:

kurze Umsteigezeiten in Lingen vom und zum Emsland-Express (Münster – Emden),

stündlich gesicherte Verbindungen auf der Schnellbuslinie auch zu Zeiten, in denen die Linie 165 nicht oder als nur als Anruf-Sammeltaxi verkehrt,

Ersatz der bisherigen Bürgerbuslinie Nordhorn - Denekamp durch eine kontinuierliche Linie,

stündliche Verbindung mit Oldenzaal und Enschede mit direkter Umsteigemöglichkeit in die niederländischen IC-Verbindungen nach Amsterdam und Rotterdam und

Umsteigeknoten am Bahnhof Nordhorn zwischen der Nord-Süd-Bahnverbindung Bad Bentheim - Nordhorn - Neuenhaus (später nach Coevorden), der Schnellbuslinie Lingen - Nordhorn - Enschede und dem Stadtbusverkehr.

Landkreis prüft Vorschlag

Das könne sich rechnen, so Harry Brooksnieder. „Das Land gibt Zuschüsse zu den Schnellbuslinien. Das sollten Land und Landkreis als ÖPNV-Aufgabenträger mal rechnen.“

Der Landkreis will den SPD-Vorschlag im Rahmen der Neufassung des kreisweiten Nahverkehrsplans prüfen. „Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird uns in diesem Jahr stark beschäftigen“, sagt Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Er soll auf den kommenden Schienenverkehr ausgerichtet werden. Die vom Land Niedersachsen vorgeschlagene Schnellbusverbindung Lingen – Nordhorn werde dabei ebenso mit geprüft wie der SPD-Vorstoß für eine grenzüberschreitende Weiterführung.

Sicher ist bereits, dass das „Drehkreuz“ dieses regionalen Busverkehrs vom Nordhorn ZOB an den Bahnhof verlagert wird. Bis dorthin soll dann auch die bestehende Buslinie 165 fahren. Ob es sinnvoll ist, zusätzlich einen Schnellbus fahren zu lassen, müsse geprüft werden. Denkbar wäre, diesen Schnellbus nur zu den verkehrsstärksten Zeiten morgens, mittags und abends fahren zu lassen. Das sieht das Konzept des Landes bisher aber nicht vor. Ein Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan soll im Juni vorliegen.