Nordhorn

Nordhorner Rat zieht Bilanz

Der Nordhorner Rat hat am Ende der Wahlperiode in seiner 44. und letzten Sitzung Bilanz gezogen. Einmütiges Urteil aller Parteien: Es waren sehr erfolgreiche fünf Jahre, in denen viel erreicht wurde.

Nordhorn. Nicht erst für die Konstituierende Sitzung des neugewählten Rates, sondern schon für die letzte Sitzung der zuende gehenden Wahlperiode hatte das Nordhorner Stadtparlament sich die Ehrungen und Verabschiedungen vorgenommen. Aus gutem Grund: Beinahe die Hälfte der 41 Ratsmitglieder wird dem Stadtparlament in der nächsten Wahlperiode nicht mehr angehören.

Doch diese 44. Sitzung bot auch Anlass, Bilanz der geleisteten Arbeit zu ziehen. Und die fiel aus der Sicht aller Parteien und auch der Verwaltung positiv aus. „Wir haben eine sehr erfolgreiche Ratsperiode gemeinsam gestaltet“, stellte Ratsvorsitzender Thomas Kolde fest, der zum letzten Mal die Sitzung leitete. Auch er scheidet aus dem Rat aus.

Kolde sowie Sprecher mehrerer Parteien erinnerten an die vom gesamten Rat getragene „hervorragende Leistung“ des Schuldenabbaus: In fünf Jahren sei es gelungen, die Schulden der Stadt von rund 61 auf 45,8 Millionen Euro zu senken. Der Rat habe den einstimmig beschlossenen „Entschuldungspakt“ trotz mancherlei „Versuchungen“ durchgehalten.

Nach dem Brand des Hallenbades im September 2012 habe der Rat „bewiesen, dass er handlungs- und entscheidungsfähig ist“. Während anderswo Bäder geschlossen würden, weil die Gemeinden das Defizit nicht mehr finanzieren können, sei es in Nordhorn gelungen, für 13 Millionen Euro ein neues und attraktives Bad zu bauen – unter Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens.

Eine „ganz tolle Leistung“ bescheinigte Kolde dem Rat in Sachen Flüchtlingspolitik. Probleme wie in anderen Städten habe es in Nordhorn nicht gegeben. Das sei eine Folge des Zusammenhalts der Menschen und des großen politischen wie gesellschaftlichen Engagements. Jetzt gehe es darum, die Menschen zu integrieren. Viel erreicht worden sei in den vergangenen fünf Jahren auch in der Stadtentwicklung, bei der Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbegebiete und beim Ausbau der sozialen Einrichtungen.

Ein wenig „arbeiten“ mussten die Ratsmitglieder in dieser letzten Sitzung aber auch. So beschlossen sie endgültig, auf die Umwandlung der Straße „Am Ems-Vechte-Kanal“ in zwei Sackgassen zu verzichten. Außerdem nahmen sie den geprüften Jahresabschluss der Stadt für 2015 zur Kenntnis und erteilten dem Bürgermeister Entlastung.

„Nicht als Kopierparlament europapolitische Debatten führen“

Und der Rat nutzte seine letzte Möglichkeit zur politischen Debatte. Auf dem Tisch lag der Antrag der Linksfraktion, die Handelsabkommen „TTIP“ und „CETA“ abzulehnen. Wie beim gleichlautenden Antrag im Kreistag entwickelte sich auch im Rat eine Debatte um die Frage, ob der Rat sich mit diesem europapolitischen Thema überhaupt befassen soll. Ergebnis: Der Antrag der Linksfraktion wurde mit breiter Mehrheit abgelehnt, ein Verwaltungsvorschlag für eine Resolution zum Thema dann mit dünner Mehrheit von CDU, Linksfraktion und einem Mitglied von Pro Grafschaft angenommen. Fast die Hälfte des Rates enthielt sich der Stimme. Die SPD begründete dies damit, der Rat dürfe nicht als „Kopierparlament“ europapolitische Debatten führen. Dies wiederum wiesen die Grünen als Polemik zurück.

Mehr über die Verabschiedungen und Ehrungen für die langjährigen Mitglieder des Nordhorner Rates lesen Sie am Donnerstag in den GN und auch hier im E-Paper.