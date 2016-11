Lokalsport

Nordhorner Kunstrasen-Premiere in der Landesliga

Trotz des zuletzt schlechten Wetters ist das letzte Heimspiel des Jahres für den Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn nicht gefährdet. Die Partie gegen Wildeshausen wird auf dem neuen Kunstrasen angepfiffen.

Nordhorn. Die Kreisliga-Truppe hat schon drei Mal auf dem neuen Geläuf gespielt, am Mittwoch erst erkämpfte sich die B-Jugend im Landesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück auf dem künstlichen Grün am Immenweg einen umjubelten 1:0-Sieg. Und jetzt tritt erstmals auch die erste Mannschaft des SV Vorwärts auf dem im Oktober eröffneten Kunstrasen an: Das Landesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) gegen den VfL Wildeshausen wird angesichts der schlechten Witterung nicht auf dem Hauptplatz, sondern auf der neuen Anlage auf der gegenüberliegenden Seite des Immenwegs ausgetragen. „Der Gegner ist bereits informiert“, berichtet Fußball-Obmann Jürgen Menger.

Während viele Punktspiele im Bezirk und Kreis an diesem Wochenende auf der Kippe stehen bzw. bereits wie in Gildehaus abgesagt wurden, haben Vorwärts-Trainer Henning Schmidt und sein Team dank des Kunstrasens Planungssicherheit. Doch nicht nur deshalb freuen sich die Fußballer auf den Kick. „Der tolle neue Platz liegt da, und natürlich wollen auch unsere Landesligaspieler endlich einmal darauf spielen“, weiß Menger.

Wie viele weitere Mannschaften des Vereins auch hat auch die Vorwärts-Erste schon einige Übungseinheiten auf den Kunstrasen-Spielfeldern hinter sich. Gleichwohl waren zumindest bis vergangene Woche die Bedingungen auch auf den anderen Trainingsplätzen gut, sodass die Nordhorner gut vorbereitet in das erste Punktspiel der Rückrunde gehen. Der VfL Wildeshausen steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, das Hinspiel gewann Vorwärts mit 2:1.

Nach dem Heimspiel am Sonntag sind die Vorwärts-Fußballer bis zur Winterpause noch zwei Mal auswärts gefordert: Am 27. November spielen sie planmäßig bei Atlas Delmenhorst, eine Woche später treten sie zum Jahresausklang beim VfL Oythe an. Beide Vereine haben allerdings nur Rasenplätze.