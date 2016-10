Nordhorn

Nordhorner Hundefestival schafft 6000-Euro-Spende

Rund vier Wochen ist es her, dass am Gut Klausheide das erste Nordhorner Hundefestival über die Bühne gegangen ist. Den Erlös aus der Spendenaktion hat nun der Verein „Tierschutzengel“ erhalten.

Nordhorn. Hauptorganisatorin Judith Wallmeyer ist noch immer beeindruckt von der großen Besucherzahl und den vielen guten Rückmeldungen. Ihr Vorhaben, den Erlös des Festivals zu spenden, hat die Klausheiderin bereits in die Tat umgesetzt: Sie überreichte einen Scheck in Höhe von 6000 Euro an Hartmut Weber, den Vorsitzenden des Vereins „Tierschutzengel“ mit Sitz in Messingen bei Lingen.

Der Betrag setzt sich maßgeblich zusammen aus den Einnahmen aus Kaffee- und Kuchenverkauf, Standgebühren und einer großen Tombola. Zum Erstaunen der Veranstalterin waren die Lose bereits um 14 Uhr ausverkauft: „Damit konnte niemand rechnen“. Auch eine Versteigerung von gesponserten Artikeln gehörte dazu. Dabei kam unter anderem eine Ballonfahrt unter den Hammer – die hatte ein Besucher zuvor bei der Tombola gewonnen und anschließend wieder zur Verfügung gestellt.

Nächstes Hundefestival bereits geplant

Insgesamt sei beim Hundefestival alles nach Plan gelaufen, meint Judith Wallmeyer rückblickend. Der Auf- und Abbau durch die mehr als 40 Aussteller habe reibungslos und harmonisch funktioniert, und auch die Besucher mit ihren Hunden hätten Disziplin bewiesen – etwa indem sie die zur Verfügung gestellten Kotbeutel für die Hinterlassenschaften der Vierbeiner nutzten. Besonders lobt die Initiatorin die Gastgeber des AWO-Wohnheims für suchtkranke Menschen am Gut Klausheide, die das Gelände bereitstellten sowie für Strom und Technik sorgten.

Hartmut Weber von den „Tierschutzengeln“ freut sich über die finanzielle Zuwendung. Auch vom Festival an sich, bei dem der Verein mit einem Stand vertreten war, sei er nach wie vor „hellauf begeistert“. Die „Tierschutzengel“ kümmern sich um alleingelassene Haustiere sowie deren Vermittlung. Insbesondere betreuen sie mehrere Projekte in Spanien. Das nun erhaltene Spendengeld soll vor allem in die Tierbehandlung fließen: Für Operationen und weitere tierärztliche Versorgungen muss der Verein jährlich zwischen 35.000 und 45.000 Euro stemmen.

Im Jahr 2018 soll – wieder auf dem Gut Klausheide – das zweite Nordhorner Hundefestival über die Bühne gehen. Nach dem Erfolg der Erstauflage strebt Judith Wallmeyer einen Zwei-Jahres-Rhythmus für die Veranstaltung an. Der genaue Termin fürs nächste Festival wird rechtzeitig bekannt gegeben.