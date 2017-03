Nordhorn

Nordhorner Fotografin holt ersten Platz

Die Grafschafter Fotografin Judith Woltermann hat bei einem Wettbewerb in der Berufs-Portraitfotografie den ersten Platz geholt. Sie trat gegen Berufskollegen aus drei europäischen Ländern an.

gn Nordhorn/Brühl. Die Fotografin Judith Wolterman, Mitinhaberin des Fotostudios fotoKULT in Nordhorn, hat in diesem Jahr den „Live Portrait Contest“ für sich entschieden. Laut einer Pressemitteilung handele es sich dabei um einen der bedeutendsten Wettbewerbe in der Berufs-Portraitfotografie in Europa. Gleichzeitig gewann sie beim diesjährigen „bpp Contest“ den Silver Award in der Kategorie Special/Creative Style. Ihre Kollegin und Geschäftspartnerin Daniela Müller sicherte sich den dritten Platz in der Kategorie Portrait.

Beim LPC, der jährlich vom bund professioneller portraitfotografen (bpp) ausgerichtet wird, messen sich jeweils fünf Fotografen aus drei europäischen Ländern im Shooting live vor Publikum. Etwa 200 interessierte Berufsfotografen verfolgten den diesjährigen Wettbewerb.

Zusammen mit Judith Wolterman, die beim LPC den bpp und damit Deutschland repräsentierte, waren noch vier weitere Kandidaten aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden angetreten, die jeweils die wichtigsten Fotografenorganisationen ihrer Länder vertraten. Ausgetragen wurde der Wettbewerb am 11. März im Kölner Marriott Hotel.

Ziel des diesjährigen Contests war die Fertigstellung einer Bildstrecke aus mindestens fünf Bildern zum Thema „Vater und Sohn“, die in 55 Minuten fotografiert, bearbeitet und finalisiert werden musste. „Mit ihrer Live-Performance überzeugte Wolterman die internationale Jury und das Fachpublikum gleichermaßen und konnte mit dem besten finalen Endergebnis punkten“, heißt es in der Mitteilung des bpp. Jury-Vorsitzender Pim van der Maden (NL) gratulierte im Namen seiner Jury-Kollegen Caroline Stäger-Öttli (CH), Ruth Clalüna-Zbinden (CH) und Olaf Schwickerath (D) der Siegerin.

Wolterman teilte den Erfolg mit ihrer Mitarbeiterin und Kollegin Melanie Thiele, die ihr während des Wettbewerbs assistierend zur Seite stand. Als Siegerprämie erhielt sie nicht nur den LPC-Cup, sondern auch eine hochwertige Kameraausrüstung des Hauptsponsors Nikon.

Das Studio für Fotografie aus Nordhorn schließt damit an seine Erfolge aus den vergangenen Jahren an. Erst 2015 war Wolterman vom bpp zur Fotografin des Jahres gekürt worden. 2016 schafften die beiden Firmeninhaberinnen es gleich mehrmals auf das Siegerpodest und sicherten sich eine doppelte Goldauszeichnung für ihre besten Fotobücher beim jährlichen „Photo Book Award“.