Nordhorn und Bardel bekommen Schulwälder

Die Stiftung Zukunft Wald freut sich über das große Engagement in der Grafschaft für die beiden Projekte. Ab dem 5. November können die Pflanzaktionen beginnen.

gn Nordhorn/Bardel. Im Rahmen einer jeweils kleinen Feierstunde sind dieser Tage die Kooperationsverträge anlässlich der Errichtung von Schulwäldern in Nordhorn und Bardel unterzeichnet worden. Sie bestehen nun zwischen den beteiligten Schulen – in Nordhorn das evangelische Gymnasium, die Oberschule Deegfeld, die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen und die Grundschule Stadtflur; in Bardel das Missionsgymnasium St. Antonius – sowie der Stiftung Zukunft Wald und der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim.

In der Naturschutzwoche, die am 5. November beginnt, soll auf einer Fläche der Naturschutzstiftung im Nordhorner Ortsteil Hesepe auf rund zwei Hektar ein Schulwald entstehen. Gleich vier Nordhorner Schulen werden diesen in Zusammenarbeit und unter Anleitung der Stiftung Zukunft Wald und der Naturschutzstiftung anpflanzen. Der Grundstein der Zusammenarbeit wurde nun im Beisein von rund 200 Schülerinnen und Schülern der beteiligten Schulen im evangelischen Gymnasium gelegt.

Stiftungsdirektor Franz Hüsing (Stiftung Zukunft Wald) sagte dazu: „Ich freue mich, dass wir hier in Nordhorn und in der Grafschaft ein so großes Engagement bei den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, Lehrern und vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern erleben. Mit unserem Projekt wollen wir in Zeiten der Naturentfremdung Kinder und Jugendliche wieder in die Natur bringen und junge Menschen begeistern und sie ermutigen, sich für den Wald einzusetzen.“ Die Schülerinnen und Schüler bedankten sich mit dem eigens einstudierten „Schulwald-Lied“ und einer Theateraufführung zum Thema Wald.

Auch in Bardel entsteht ein Schulwald auf einer rund ein Hektar großen Fläche der Naturschutzstiftung. Die dortige Pflanzaktion stellt aus Sicht der Geschäftsführer Hartmut Schrap und Paul Uphaus eine sinnvolle Ergänzung zu den bereits eingeleiteten ökologischen Optimierungsmaßnahmen des Gesamtareals (Wacholderhain Bardel) dar. Im Rahmen einer spontanen Unterrichtsstunde beantwortete Franz Hüsing –so wie in Nordhorn – auch hier die Fragen der rund 40 Schüler.