Grafschaft

Nordhorn startet Spendenaktion für Erdbeben-Opfer

Während Nordhorns italienische Partnerstadt Rieti beim Erdbeben glimpflich davon kam, ist das nahe Bergdorf Amatrice in der Provinz Rieti völlig verwüstet worden. Jetzt startet Nordhorn eine Spendenaktion für Amatrice.

Amatrice/Nordhorn/Rieti. Schnell haben Stadt Nordhorn, Partnerschaftskomitee und der Verein zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn e. V. am Donnerstagabend reagiert, um den italienischen Freunden in ihrer großen Not zu helfen. In einer Sitzung des Partnerschaftsausschusses wurde sondiert, welche Hilfe jetzt ganz dringend in der Provinz Rieti gebraucht wird und schnell und direkt die Opfer erreicht: Die Not ist im 63 Kilometer nördlich von der Provinzhauptstadt Rieti gelegenen Amatrice als Zentrum des Erdbebens am Größten.

Bis Mittwoch gehörte das mittelalterliche Amatrice architektonisch und kulturell zu den „schönsten Dörfern Italiens“ – nun steht dort kein Stein mehr auf dem anderen. „Amatrice existiert nicht mehr,“ hatte Ortsbürgermeister Sergio Pirozzi bereits am Mittwochmorgen gesagt, nachdem um 3.36 Uhr das Erdbeben mit der Stärke 6,2 den kleinen Ort völlig zerstört hatte. Die Menschen waren im Schlaf überrascht worden, viele retteten nur ihr nacktes Leben. Wegen Einsturzgefahr können sie nicht mehr zurück in ihre Häuser. In der einst 2657 Einwohner zählenden Gemeinde starben über 100 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Bei einem Nachbeben am Freitagmorgen mit einer Stärke von bis zu 4,7 stürzten in Amatrice weitere Gebäude ein.

Einstimmig wurde die Spendenaktion für Amatrice im Komitee beschlossen. „Wenn wir über ein Zeichen des tiefen Mitgefühls mit unseren italienischen Freunden in Rieti hinaus auch konkrete Hilfe leisten wollen, müssen wir schnell handeln“, meinte Bürgermeister Thomas Berling. Die Verbindung der zerstörten Berggemeinde zur Partner- und Provinzhauptstadt Rieti erklärte er mit einem Vergleich: „Das ist von der Kreisstadt Nordhorn aus betrachtet in etwa so, als wäre in Emlichheim etwas Schlimmes passiert.“

Am Freitag wurden vom Förderverein alle Vorbereitungen in Nordhorn zur Spendenaktion getroffen. Ab Sonnabend sind bei der Kreissparkasse und der Grafschafter Volksbank zwei Spendenkonten des Fördervereins eingerichtet. Zudem stehen in einigen Geschäften der Innenstadt Sammelbüchsen für Spenden bereit.

Nordhorns Rathaus hatte am Freitag auch die Stadt Rieti darüber informiert, dass man mit Spenden speziell Amatrice helfen und sich direkt mit dem dortigen Bürgermeister Pirozzi in Verbindung setzen wolle. In Rieti, von wo aus viel Hilfe für die betroffene Region organisiert wird, nahm man die Initiative der Partnerstadt mit großer Dankbarkeit auf, berichtete Berling.

Seit dem Erdbeben stehen Rathaus und Partnerschaftskomitee im ständigen Kontakt zur Provinz- und Partnerstadt Rieti. Durch den „heißen Draht“, den der in Rieti geborene und in Nordhorn lebende Savino Petrucci zur alten Heimat hat, konnte er den Ausschuss am Donnerstag aus erster Hand über die Lage informieren. Danach hat jede Familie Amatrices mindestens ein Erdbeben-Opfer zu beklagen. Da die Erstversorgung gut angelaufen sei, werden laut Petrucci keine Sachleistungen wie Kleidung oder Blutspenden benötigt: „Die Menschen brauchen jetzt vor allem Geld und Hoffnung“, berichtete er, man richte sich auf einen langen Notstand ein. Aber schon jetzt gibt es Pläne, den Ort vielleicht in gleicher Form und mit der gleichen Ästhetik wieder aufzubauen.

Petrucci, auch Mitglied des Partnerschafskomitees und „Vater“ der Städtepartnerschaft mit Rieti, will persönlich dafür sorgen, dass die Grafschafter Spenden auch direkt und schnell an die richtige Adresse kommen und die Betroffenen erreichen. Komitee-Vorsitzender Achim Haming regte an, in nächster Zeit noch weitere Benefizveranstaltungen wie ein Konzert auf die Beine zu stellen.

Spendenkonten bei Kreissparkasse und Volksbank

Ab sofort kann auf folgende Konten des Vereins zur Förderung von Städtepartnerschaften der Stadt Nordhorn e. V. unter dem Stichwort „Rieti“ gespendet werden:

Kreissparkasse Nordhorn:

IBAN: DE 21 2675 0001 0151 397 569

BIC: NOLADE21NOH

Grafschafter Volksbank eG:

IBAN: DE 96 2806 9956 5703 0030 01

BIC: GENODEF1NEV

Bei größeren Spenden wird vom Verein eine Spendenquittung ausgestellt. Bei Zuwendungen bis 200 Euro reicht ein vereinfachter Nachweis wie ein PC-Ausdruck der Buchungsbestätigung oder ein Kontoauszug.

Kontakt: Maria ten Wolde, Memeler Straße 50, 48529 Nordhorn, Telefon (05921) 14581, E-Mail: maria.tenwolde@rat.nordhorn.de.