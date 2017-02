Nordhorn

Nordhorn schaltet Melde-Funktion in App frei

Das ging fix: In der Nordhorner Stadt-App ist es nun möglich, Mängel im öffentlichen Raum zu melden. Die Funktion war bereits vorhanden – nur nicht freigeschaltet.

Nordhorn. Nun können auch in der Stadt Nordhorn defekte Straßenlaternen oder Schlaglöcher per App an die Verwaltung gemeldet werden. Am Donnerstagnachmittag wurde die in der Stadt-App vorhandene aber inaktive Funktion freigeschaltet, bestätigt Stadtsprecher Henrik Eickelkamp auf GN-Nachfrage. Für die Stadt seien dadurch keine Zusatzkosten entstanden.

Die Initiative Pro Grafschaft (IPG) hatte vor Kurzem den Antrag gestellt, dass die Stadt Nordhorn eine Melde-App für Smartphones und Tablets entwickeln soll, damit niemand mehr auf die Öffnungs- und Sprechzeiten der Verwaltung Rücksicht nehmen müsse. Zum Antrag wird die Verwaltung in der kommenden Sitzung des Verwaltungsausschusses Stellung nehmen.

Download: Die Nordhorn-App gibt es für Android und iOS.