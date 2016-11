Nordhorn

„Nordhorn im 3. Reich“ als Neuauflage erhältlich

Das 1991 erstmals erschienene und lange vergriffene Standardwerk „Nordhorn im 3. Reich“ über die Jahre 1933 bis 1945 ist ab sofort wieder erhältlich. Am Mittwoch haben Stadt und Autoren die Neuauflage vorgestellt.

Interview: Buchvorstellung "Nordhorn im 3. Reich" Nach 25 Jahren gibt es eine Neuauflage des Buchs "Nordhorn im 3. Reich". Redaktionsleiter Dr. Werner Rohr beantwortet dazu im GN-Interview Fragen.

Nordhorn. 25 Jahre ist es her, dass die Geschichtswerkstatt der Volkshochschule die Ergebnisse ihrer Forschungen zu Nordhorn im Dritten Reich auf den Markt gebracht hat. Damals war das kein leichtes Unterfangen. In seiner Präsentation der Neuauflage erinnerte Redaktionsleiter Dr. Werner Rohr am Mittwoch im Sitzungssaal des Rates daran, dass sich erst die Nachkriegsgeneration überhaupt kritisch mit den Jahren der NS-Herrschaft auseinandergesetzt hatte – und es keine Selbstverständlichkeit war, dass Stadtdirektor und Bürgermeister es ihren jungen, kritischen Mitarbeitern gestatteten, zu diesem Thema zu publizieren.

Das hat sich nach einem Vierteljahrhundert geändert. Nun war es die Stadt selbst, die über ihren Arbeitskreis „Gedenken“ die Neuauflage dieses seit gut 20 Jahren vergriffenen Buches anregte und die finanziellen Mittel dafür bereitstellte. Hinzu kam eine Spende der Grafschafter Volksbank. Die Gestaltung lag wieder in den bewährten Händen der Agentur Bartsch & Frauenheim, der Druck bei Hellendoorn in Bad Bentheim. Erhältlich ist das Buch ab sofort für 28,80 Euro im Handel. Das erste Exemplar nahm Bürgermeister Thomas Berling im Rahmen einer Feierstunde entgegen, die von einem Streichertrio der Musikschule umrahmt wurde.

Redaktionsleiter Dr. Werner Rohr selbst hat Beiträge für das Buch geschrieben, weitere Autoren sind Werner Straukamp, Hubert Titz, Gerhard Naber und Joachim Eickhoff. Neu hinzugekommen sind Texte von Dr. Helmut Lensing. Sie alle haben ehrenamtlich für das Buch geschrieben. Laien aber sind sie allesamt nicht: Die Autoren haben sich über viele Jahre als Lokalhistoriker einen Namen gemacht. Und so konnte Werner Rohr nun mit einem gewissen Stolz berichten: „Auch nach 25 Jahren ist dieses Buch ein gutes Buch: Wir mussten für die Neuauflage keine einzige Korrektur vornehmen.“

Gleichwohl unterscheidet sich diese dritte Auflage deutlich von ihren beiden Vorgängern. Mit 327 Seiten ist der Umfang um mehr als 100 angewachsen. Denn die Autoren konnten viele Quellen auswerten, die 1991 noch nicht zugänglich waren. So finden sich in dem Buch nun komplett neue Kapitel, beispielsweise zur Geschichte der Presse in Nordhorn während des Dritten Reiches. Und es enthält rund 100 zusätzliche Fotos und weitere Dokumente, von denen viele nie zuvor veröffentlicht worden seien, erklärte Werner Rohr.

Dass diese Neuauflage ausgerechnet an einem 9. November präsentiert wurde, war kein Zufall. Genau 78 Jahre zuvor war während der Reichspogromnacht auch die Nordhorner Synagoge zerstört worden. Der Arbeitskreis „Gedenken“ der Stadt erinnerte daran gestern Abend in einer gesonderten Veranstaltung.

