Nordhorn

Nordhorn-Deegfeld: Gasflasche spuckt Feuer

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen im Nordhorner Stadtteil Deegfeld im Einsatz. Foto: Christian Schock

Feuerwehrleute haben am Mittwochmorgen im Nordhorner Stadtteil Deegfeld eine brennende Gasflasche gelöscht. Diese hatte sich nicht mehr schließen lassen. Es gab keine Verletzten.

Nordhorn. Die Feuerwehr Nordhorn ist am Mittwochmorgen zu einem Neubau an der Frankstraße im Stadtteil Deegfeld ausgerückt. Dort wird zur Zeit ein Keller errichtet. Als ein Arbeiter einen Gasbrenner einsetzen wollte, bemerkte er, wie die Flamme direkt aus der Gasflasche schoss. Da sich die Gasflasche nicht verschließen und der Gasaustritt nicht stoppen ließ, wurde gegen 7.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte konnten die Flamme schnell löschen. Sie legten die Gasflasche anschließend in eine Pfütze und leerten sie kontrolliert. Es gab keine Verletzten.