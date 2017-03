Nordhorn

Nordhorn: Dachstuhlbrand durch technischen Defekt

Bild 1 / 4 Die aus dem Dach schlagenden Flammen waren weit sichtbar. Foto: Feuerwehr

Nach dem Brand ist das Wohnhaus in Nordhorn nicht mehr bewohnbar. Foto: Westdörp

Die Feuerwehren aus Nordhorn waren mit 65 Kräften im Einsatz. Foto: Westdörp

Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Foto: Feuerwehr

Am Freitagabend sind die Feuerwehren beider Standorte in Nordhorn zu einem Brand in der Straße Die Gräfte ausgerückt. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen.

gn Nordhorn. Das Feuer am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in der Straße Die Gräfte wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Dies hat eine Untersuchung durch Brandexperten der Polizei Nordhorn ergeben. Das Feuer ist demnach durch einen technischen Defekt der elektrischen Anlage im Spitzboden des Dachstuhls entstanden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte eine Bewohnerin Rauchgeruch festgestellt und dann einen Knall gehört. Sie konnte das Haus unverletzt verlassen und die Rettungskräfte informieren. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn brachte den Brand unter Kontrolle. Derzeit ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 100.000 Euro.

