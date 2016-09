Nordhorn

Nordhorn bekommt ein Hundefestival

Tierfreunde aufgepasst! Am Sonnabend wird erstmals ein Hundefestival in Nordhorn ausgerichtet. Dabei gibt es auch mehr als nur Vierbeiner zu bestaunen.

Nordhorn. Schon lange interessiert sich Judith Wallmeyer, die selbst fünf Hunde besitzt, für den Tierschutz. Und ebenfalls seit geraumer Zeit hegt die Klausheiderin den Wunsch, eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei welcher der „beste Freund des Menschen“ im Mittelpunkt steht.

Nun wird die Idee zur Wirklichkeit und das erste Nordhorner Hundefestival steht kurz bevor: Am Sonnabend, 10. September, soll sich zwischen 11 und 18 Uhr auf dem AWO-Gelände am Gut Klausheide, Petkuser Straße 2, alles um die bellenden Vierbeiner drehen.

42 Aussteller erwartet

Als Partnerverein hat Judith Wallmeyer, die beruflich als Zahnärztin in Meppen arbeitet, die „Tierschutzengel“ mit Sitz im emsländischen Messingen ins Boot geholt. Der seit 2003 bestehende gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, übrig gebliebene Haustiere zu vermitteln. Eng verbunden ist er seit jeher mit Projekten in Spanien, wo er neben der Tiervermittlung auch die Aufklärungsarbeit, zum Beispiel zur Kastration, unterstützt und somit nach eigenen Angaben „Hilfe zur Selbsthilfe“ leistet.

Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Hartmut Weber hat Judith Wallmeyer ein umfassendes Programm aufgestellt: Hundevorführungen und -wettbewerbe gehören ebenso dazu wie ein breites Informationsangebot zu Ernährung, Tierschutzarbeit und tierärztlicher Versorgung. Insgesamt 42 Aussteller werden nach aktuellem Stand vertreten sein. „Auf dem Gelände ist kein Platz mehr frei“, sagen die Veranstalter augenzwinkernd, die mit dem Hundefestival „ein überregionales Event“ schaffen wollen. Unter anderem die Tierheime in Schwartenpohl und Lingen, die Grafschafter Tiertafel und die Rettungshundestaffel werden vertreten sein.

Auch Motorräder, Deko und Schmuck zu sehen

Ausdrücklich soll das Fest nicht nur ein Ort zum fachlichen Austausch für Gleichgesinnte, sondern auch ein fröhliches Familienfest sein. Zahlreiche Kinderangebote sollen für gute Stimmung sorgen, zudem werden Kaffee, Kuchen und weitere Speisen zum Kauf angeboten. Rund 50 Unterstützer mit Hauptsponsor „Marktkauf Kutsche“ aus Nordhorn konnten die Organisatoren für das Festival gewinnen, die eine große Tombola – zu den Gewinnen zählen ein Fernseher und eine Ballonfahrt – ermöglichen. Auch Attraktionen abseits des Hundethemas, etwa eine Harley-Ausstellung oder Stände mit Holzdeko und Silberschmuck, hält das Festival vor.

Judith Wallmeyer betont, dass es sich nicht um eine kommerzielle Veranstaltung handelt: „Jeder Euro, den wir erwirtschaften, kommt der Arbeit der ,Tierschutzengel‘ zugute“, sagt sie und unterstreicht: „Der Tierschutz muss mehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Was die Menschen ehrenamtlich leisten, finde ich großartig. Leider haben Tiere heutzutage immer noch nicht den Stand, den sie verdienen.“

Reger digitaler Zuspruch

Bereits im Vorfeld erntet das erste Hundefestival in Nordhorn viel Zuspruch. Eine eigens gegründete Facebook-Gruppe hat schon mehr als 1.000 Mitglieder, und sogar prominente Unterstützer haben sich zu Wort gemeldet: So veröffentlichten die Darsteller Jörg und Dragan aus der TV-Serie „Die Autohändler“ ein Video, in dem sie für das Fest werben. Sie stiften zur Tombola zwei handsignierte Football-Bälle.

Los geht das bunte Treiben am 10. September um 11 Uhr mit der Begrüßung durch die Veranstalter und Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling. Der Eintritt ist frei. Mitorganisator Hartmut Weber sagt: „Wenn das Hundefestival ein Erfolg wird, soll es alle zwei Jahre wiederholt werden.“

Informationen zur Veranstaltung und zum Verein „Tierschutzengel“ gibt es im Internet auf www.hundefestival-nordhorn.de beziehungsweise www.tierschutz-engel.com.