Nordhorn

Nordhorn: Autohaus-Räuber in Kiel festgenommen

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die in Nordhorn ein Autohaus überfallen hatten. Die Räuber wurden in Kiel geschnappt.

gn Nordhorn/Lingen/Kiel. Kurz nach Weihnachten 2016 war es zu einem Überfall auf ein Autohaus am Gildehauser Weg in Nordhorn gekommen. Ermittlern der Polizei aus Lingen ist es in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Schleswig-Holstein gelungen, drei Täter zu ermitteln und festzunehmen. Während zwei 31- und 36-jährige Tatverdächtige bereits am 8. Februar in Kiel festgenommen werden konnten, sitzt seit Dienstag nun auch der dritte Verdächtige, ein 40-jähriger Mann, in Haft, teilte die Polizei gestern mit. Auch er wurde in Kiel durch die Beamten überwältigt und in die JVA eingeliefert.

Den drei Verdächtigen wird vorgeworfen, den Besitzer eines Autohauses und dessen Bruder in Nordhorn unter Vorhalt einer Pistole überfallen zu haben. Sie erbeuteten eine höhere Summe Bargeld und flüchteten in ihrem VW Passat mit Kieler Zulassung. Weil sie laut Polizei auf der Flucht durch die Opfer verfolgt wurden, mussten sie ihr Auto notgedrungen in der Elisabethstraße in Nordhorn abstellen. Sie setzten die Flucht zunächst zu Fuß und dann, getrennt voneinander, mit Taxis nach Osnabrück fort. Von dort aus fuhren sie mit dem Zug in Richtung Hamburg.

Umfangreichen Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur der drei Männer und führten nun zu den Festnahmen. Alle drei Tatverdächtige sitzen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an.