Obergrafschaft

Nord-Hörner erklingen vor Ostmühle in Gildehaus

Der Heimatverein Hestrup war mit einer Gruppe von Mitgliedern vertreten, um für die ungewöhnlichen Instrumente zu werben. Für die Darbietung auf dem Mühlenberg gab‘s Applaus von Passanten.

Gildehaus. Ein Bild mit Seltenheitswert bot sich den Zuschauern und Gästen am Freitagabend auf dem Gildehauser Mühlenberg. Im Hintergrund der Bläser zeigte sich die rund 260 Jahre alte Ostmühle in ihrer ganzen Schönheit und lieferte somit den passenden Rahmen für die Präsentation. Die Mitglieder des Heimatvereins Hestrup mit Bernhard Aschermann, Gert Eesmann, Dietrich Aschermann, Mario Witt und Hans-Werner Meyer präsentierten erstmals in ihrer tollen Tracht die neuen „Nordhörner“ vor historischer Kulisse.

Angefangen hatte Bernhard Aschermann zufolge alles vor rund zehn Jahren mit dem Middewinterhornblasen. Da sich seit Aufkommen des Christentums die Hörner nur in der Weihnachtszeit vom 1. Advent bis einschließlich 6. Januar die Geburt Christi ankündigen sollten, war dieses den Bläsern des Heimatvereins Hestrup zu wenig. Sie setzten sich mit einem Hornbauer in den Niederlanden in Verbindung, der ihnen das gewünschte „Nord-Horn“ entwarf und herstellte. Es ähnelt dem Alphorn mit einer Länge von 3,20 Meters und kann einen „G-Ton“ blasen. Bei der Vorführung auf dem Mühlenberg bliesen sie das Begrüßungslied und wurden von vorbeikommenden Fußgängern und Radfahrern mit Applaus bedacht.

Da die meisten Bläser aus Nordhorn und Umgebung stammen, wurden die ersten Hörner damals feierlich mit dem amtierenden Nordhorner Bürgermeister auf „Nordhorn“ gekauft. Tatkräftig wurde die Gruppe, wie Aschermann gegenüber den GN sagte, damals mit viel Liebe zur Musik vom inzwischen verstorbenen Berthold Giese unterstützt, da der Gruppe die finanziellen Mittel für einen Musiklehrer fehlten.

Sollte sich auf diesem Wege ein ambitionierter Musikliebhaber angesprochen fühlen, die Gruppe zu unterstützen, so kann er jederzeit Informationen von Bernhard Aschermann unter Telefon 05926-269 erhalten.

Da ihnen das Blasen auf den neuen Hörnern einen Riesenspaß bereitet, treffen und üben sie regelmäßig, wobei auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommt.