Niedergrafschaft

Noch Tickets für Kunze in Osterwald

Das erste Konzert am Freitag ist ausverkauft. Aber für den Auftritt von Heinz-Rudolf Kunze am kommenden Sonnabend in Osterwald gibt es noch Eintrittskarten.

gn Osterwald. Der Sänger Heinz Rudolf Kunze kommt am Wochenende zu einem Doppelkonzert ins Dorfgemeinschaftshaus nach Osterwald. Der Termin des ersten Konzerts am Freitag, 20. Januar, war nach der Ankündigung innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Daraufhin hatte Konzertveranstalter Hartmut Weusmann ein zweites Konzert für Sonnabend, 21. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus angekündigt. Für diesen Termin gibt es noch Karten. Der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze hat während seiner Kindheit einige Jahre in Alte Piccardie verbracht und dort die frühere Volksschule besucht. Vor knapp einem Jahr war er zu Filmaufnahmen für ein neues Album wieder dort. Kunze singt in einem der Lieder auch über seine Erinnerungen an die Alte Piccardie. Eintrittskarten sind im GN-Ticketshop zum Preis von 35,90 Euro erhältlich. Mit GN-Card gibt es eine Ermäßigung von 2,50 Euro.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen