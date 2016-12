Aus aller Welt

Nobelpreise 2016 werden in Stockholm und Oslo überreicht

Stockholm/Oslo - Die diesjährigen Nobelpreise werden heute in Stockholm und Oslo verliehen. Eine Ausnahme ist der Literaturnobelpreis: Bob Dylan hat für die Verleihung abgesagt. Wann und wie der US-Rockpoet seinen Nobelpreis erhält, ist unklar.

. Den Friedensnobelpreis 2016 bekommt Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos in Oslo für seine Bemühungen um Frieden in dem südamerikanischen Land.

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm überreicht König Carl XVI. Gustaf den Preisträgern in Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaft ihre Auszeichnungen am Nachmittag (16.30 Uhr). Die Preise sind mit je acht Millionen schwedischen Kronen (rund 830 000 Euro) dotiert.