Nordhorn

Nikolaus fährt mit dem Zug durch die Grafschaft

Beim Grafschafter Modell- und Eisenbahn-Club Graf MEC laufen die Vorbereitungen für beliebten Nikolausfahrten auf Hochtouren. Die ersten Fahrten gehen am 26. November über die Schienen.

gn Nordhorn. Bevor es losgeht, gibt es noch viel zu tun. Der Museumszug muss technisch überprüft und geschmückt werden. Geschenke müssen eingekauft und in Geschenktüten verpackt werden. Die Fahrkarten müssen verkauft werden. In diesem Jahr führt der Graf MEC zum 40. Mal Nikolausfahrten auf den Gleisen der Bentheimer Eisenbahn AG (BE) durch. Längst ist die Veranstaltung eine Grafschafter Tradition geworden. Unter den Fahrgästen findet man viele Eltern und in zunehmendem Maße junge Großeltern, die diese Fahrten schon als Kinder kennengelernt haben.

Beliebtheit der Fahrten nimmt zu

Die Idee zu den Fahrten geht auf Peter Hoffmann zurück, der von 1977 bis 2009 Vorstandsvorsitzender der Bentheimer Eisenbahn (BE) und gleich zu Beginn seiner Amtszeit dem Verein Graf MEC den Vorschlag machte, auf den Gleisen der BE Nikolausfahrten anzubieten. Die Umsetzung der Idee war zwar nicht einfach, doch von Beginn an waren die Grafschafter vom ersten Nikolauszug begeistert. Mehr und mehr wurde das Angebot im Laufe der vergangenen 40 Jahre von Graf MEC – auch mit Unterstützung der BE – erweitert und professionalisiert. Ab 1981 starteten die Graf MEC-Nikolauszüge zusätzlich in den Bahnhöfen Emlichheim und Bad Bentheim Nord, sodass alle Grafschafter ohne große Anreisewege zu den Zügen gelangen konnten. Die Beliebtheit der Fahrten nahm ständig zu, sodass die Zahl der Fahrten kontinuierlich gesteigert werden musste.

Karte: Frauke Schulte-Sutrum

Am ursprünglichen Konzept, die Kinder einzeln anzusprechen und zu beschenken, hat sich bis heute nichts geändert, da die individuelle Betreuung der Kinder das Erfolgsrezept der Fahrten ist. Aber die Durchführung wurde perfektioniert. So verfügt der Graf MEC mit der Lok D12 nun über eine eigene betriebsfähige Diesellok und hat eigene Personenwagen. Zudem haben Vereinsmitglieder inzwischen die Ausbildung zum Lokführer und Rangierer durchlaufen.

Für den Graf MEC sind die Fahrten von großer Bedeutung. Die betriebsfähige Aufarbeitung der historisch wertvollen Fahrzeuge ihres Museumszuges erfordert nicht nur Tausende an ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch hohe Geldbeträge. Pro Fahrzeug müssen durchschnittlich 40.000 Euro aufgewandt werden. Dieser Betrag ist durch die Mitgliedsbeiträge und Sponsorengelder allein nicht aufzubringen. Da müssen die Fahrgeldeinnahmen zur Finanzierung hinzugezogen werden.

Fahrzeughalle im Klukkerthafen

Damit die mit großem Aufwand aufgearbeiteten Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen und Vandalismus geschützt untergestellt werden können, baut der Graf MEC zurzeit eine Fahrzeughalle im Klukkerthafen. Nachdem der Rohbau dank vieler Sponsoren aufgestellt werden konnte, haben die Vereinsmitglieder inzwischen sehr viel Zeit und Geld aufbringen müssen, um den Bau weiterzuführen. 2017 soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt werden. Um dies finanziell stemmen zu können, bittet der Graf MEC auf der Rückseite der Nikolausfahrkarten um Spendengelder.

Eigentlich wären die diesjährigen Nikolausfahrten, die zum 40. Mal vom Graf MEC in der Vorweihnachtszeit angeboten werden, Anlass genug für eine große Feier. Doch die Mitglieder des Organisationsteams „sind durch ihr großes Engagement beim Bau der neuen Fahrzeughalle am Klukkerthafen und bei der Aufarbeitung des historischen Personenwagens 202 bis über die Grenzen hinaus zeitlich belastet, sodass leider kein Platz mehr für Feiern bleibt“.

In diesem Jahr starten die ersten Nikolauszüge am:

Sonnabend, 26. November, um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr vom Bahnhof Bad Bentheim Nord (Hotel Bentheimer Hof, gegenüber dem DB-Bahnhof). Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Kreissparkasse Bad Bentheim, Bahnhofstraße 1, Bad Bentheim; in der Kreissparkasse Schüttorf, Föhnstraße 1, Schüttorf sowie in der Kreissparkasse Gildehaus, Neuer Weg 24 – 26, Gildehaus sowie im Internet auf www.graf-mec.de.

Am Sonntag, 27. November, fahren Nikolauszüge vom Bahnhof Emlichheim am neuen Bahnsteig neben dem Busbahnhof um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt in Hanne’s Laden, Bahnhofstraße 19, Emlichheim und im Internet auf www.graf-mec.de.

Am Sonnabend, 3. Dezember, fahren die Graf-MEC-Nikolauszüge vom Bahnhof Neuenhaus um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Tankstelle Beernink, Nordhorner Straße 67, Neuenhaus und im Internet auf www.graf-mec.de.

Am Sonntag, 4. Dezember, Sonnabend, 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember beginnen Nikolauszüge jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr ihre Fahrt im Bahnhof Nordhorn.

Der Kartenvorverkauf erfolgt beim VVV Nordhorn, Firnhaberstraße 17, Nordhorn, im Reisebüro Berndt, Firnhaberstraße 2, Nordhorn und im Internet auf www.graf-mec.de. Eine Fahrt kostet 8 Euro pro Person.

Die historischen Fahrzeuge des Graf MEC sind nicht für die Beförderung von Rollstühlen geeignet und zugelassen. Der Einstieg ist für behinderte Personen beschwerlich und eventuell nicht möglich. Diese Personengruppe kann vor dem Kauf von Karten Reinhard Bergmann, Telefon 05941 932319, informieren, damit das Betreuerteam geeignete Maßnahmen treffen kann, um die Mitfahrt möglich zu machen.