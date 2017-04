Region

Niederländer setzen auf Blitzer in Mülltonnen

Den Kampf gegen Geschwindigkeitsverstöße wollen die Niederlande stärker als bisher führen. Dazu greifen sie demnächst wohl auf Blitzer in Mülltonnen zurück. Auch andere Verstecke sind geplant.

gn Enschede. Mit dem Einsatz smarter Blitzgeräte will das niederländische Innenministerium den Kampf gegen die Raserei auf den Straßen des Königreiches verstärken. Es denkt über die Anschaffung des Geschwindigkeitsmessgeräts „NK7“ der belgischen Firma „SecuRoad“ nach, berichtete jüngst die Enscheder Tageszeitung „De Twentsche Courant/Tubantia“. Es kann bis zu sechs Fahrbahnen gleichzeitig überwachen und arbeitet mit Infrarot-Licht, das heißt, ein Autofahrer merkt nicht, dass er gerade „geblitzt“ wurde. „NK7“ kann zudem wirksam versteckt werden, etwa in Bauwagen oder in Abfallbehältern.

Das Geschwindigkeitsüberwachungsgerät sei der „Alptraum eines jeden Rasers“, zeigte sich ein Vertreter von „SecuRoad“ von den Qualitäten des Produkts überzeugt. Gleichwohl hat sich das Innenministerium bei Kosten von rund 50.000 Euro für ein „NK7“-Gerät noch nicht auf den belgischen Hersteller festgelegt. Es gebe noch eine Reihe anderer Firmen, die ähnlich intelligente Überwachungssysteme anböten. Sie könnten auf jeden dazu beitragen, die Polizei von zeitraubenden Überwachungstätigkeiten zu entlaste.