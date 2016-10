Nordhorn

Nicht nur in der City gibt’s Weihnachtstaler

Zehn Hauptpreise warten in diesem Jahr auf die Gewinner der Weihnachtstaleraktion des Nordhorner VVV. Erstmals werden sie nicht nur in der City, sondern auch beim Einkauf in anderen Stadtteilen ausgegeben.

lc Nordhorn. Auch in diesem Jahr bietet das VVV-Stadt- und Citymarketing die beliebte Weihnachtstaleraktion an. Diesmal gibt es die Taler aber nicht nur bei den beteiligten Kaufleuten in der Innenstadt. Da die Interessengemeinschaft (IG) Blanke, der Veranstaltungsverein Blumensiedlung und die IG Bookholt in diesem Jahr ebenfalls an der Aktion teilnehmen, werden die Taler auch in den Geschäften dieser Ortsteile ausgegeben.

Hauptgewinn der Weihnachtstaleraktion ist diesmal ein Reisegutschein im Wert von 2500 Euro. Daneben winken neun weitere Hauptpreise, 50 Einkaufsgutscheine und 250 Sofortgewinne, beispielsweise ein „Nordhorn Windlicht“.

Während die Gewinner der Hauptpreise am 24. Dezember gezogen werden, stehen die Sofortgewinne bereits zum Weihnachtsmarkt fest. Nur am Stand des VVV-Stadt -und Citymarketings auf dem Weihnachtsmarkt kann in Erfahrung gebracht werden, ob der Taler einen Sofortgewinn beinhaltet. Die Preise werden dann am Stand ausgehändigt.

Neu ist ebenfalls eine doppelte Gewinnchance für alle Taler. Nach Gewinn eines Sofortpreises kann auch noch der Hauptpreis gewonnen werden, weshalb die Taler aufgehoben werden sollten.

Weitere Informationen und die Gewinner gibt es auf der neuen Internetseite des Talers unter www.vvv-taler.de.