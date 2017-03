Nordhorn

Nicht jede Beschwerde rührt von der Range

Parallel zum Rückgang des Übungsbetriebes auf Nordhorn-Range hat 2016 die Zahl der Fluglärmbeschwerden abgenommen. Bei der Luftwaffe gingen 58 Beschwerden ein. Nicht alle hatten ihre Ursache im Übungsbetrieb der Range.

Nordhorn. Weniger Übungsbetrieb, weniger Fluglärm, weniger Beschwerden. 2016 war ein ruhiges Jahr für den Luftwaffenschießplatz in der Engdener Wüste. Die Zahl der in Köln registrierten Beschwerden ging nach Angaben von Major Sascha Greuel vom Luftfahrtamt der Bundeswehr von 75 im Vorjahr auf 58 in 2016 zurück, 2014 waren es noch 233 gewesen.

Die meisten Beschwerdeführer wenden sich inzwischen direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln. Das Beschwerdetelefon der Stadt Nordhorn klingelte im vergangenen Jahr nur 13 Mal (2015: 21 Anrufe, 2014: 57 Anrufe).

Die Vertreter der Luftwaffe äußerten zwar Verständnis für Lärmbelästigungen, stellten aber klar, dass es beim Übungsbetrieb keine Verstöße gegen geltende Vorgaben festgestellt worden seien. Die festgelegten An- und Abflugrouten sowie die vorgeschriebenen Mindestflughöhen seien eingehalten worden.

Gefährliche Spaziergänge

Major Greuel wies zudem darauf hin, dass es allein vier Beschwerden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Anfang August gegeben habe. Ursache dafür könne nicht die Range gewesen sein, denn in dieser Zeit war der Schießplatz geschlossen, es gab dort keinen Übungsbetrieb.

Viel mehr als ein Ärgernis ist aus der Sicht der Bundeswehr die Beliebtheit des Range-Geländes bei Spaziergängern und Naturliebhabern. Das Betreten des Platzes ist verboten, denn dort gehen erhebliche Gefahren von herumliegenden Munitionsteilen und Munitionsaltlasten aus. Aber trotz Schilderwald und Absperrbaken versuchen immer wieder Menschen, die weitläufigen Flächen auf eigene Faust zu erkunden.

Die gewaltigen Mengen an Munitionsaltlasten, die auch 2016 wieder geborgen wurden, machen deutlich: Auch außerhalb der Übungszeiten ist das Betreten des Schießplatzgeländes lebensgefährlich! Denn mehr als zehn Jahre nach dem Beginn der systematischen Munitionsräumung ist noch nicht die Hälfte des Geländes abgesucht.

Verwendete Munition ist nicht scharf

Beim Übungsbetrieb werde seit vielen Jahren keine scharfe Munition mehr verwendet, versichern Platzkommandant Oberstleutnant Bernhard von Meding und Oberst Jörg Wiederhold von der Truppenübungsplatzkommandantur Nord der Bundeswehr. „Wir arbeiten nur mit Übungsmunition, die beim Aufschlag einen Rauchsatz zur Markierung des Einschlags zündet“

Die Sprengkörper, die dennoch im Boden der Range lauern, stammen zum Teil aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals nutzte eine Artillerieeinheit aus Lingen die Heideflächen als Zielgebiet für Übungsschießen mit scharfen Granaten. Aus der Kriegs- und Nachkriegszeit werden scharfe Bomben- und Granatenblindgänger gefunden. Und bis in die 1970er Jahre übten auch Nato-Streitkräfte mit scharfer Munition auf dem Platz.

Fluglärmbeschwerden können Bürger richten an das Bürgertelefon Militärischer Flugbetrieb unter der Rufnummer 0800 8620730 oder an das Beschwerdetelefon der Stadt Nordhorn unter der Nummer 05921 878107

Schießzeiten und Sperrzeiten 2017

Folgende Betriebszeiten gelten 2017 auf der Range: