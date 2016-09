Lokalsport

Nibbrig krönt seine „Traum-Saison“ in Timmendorf

Der langjährige Volleyballer des FC Schüttorf 09 tritt mit Partner Daniel Wernitz bei der deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball an. Bei den Titelkämpfen ist das Duo auf Position acht gesetzt.

Timmendorfer Strand. Wenn sich an diesem Wochenende die deutsche Elite im Beachvolleyball am Strand von Timmendorf trifft, ist der Schüttorfer Benny Nibbrig mittendrin im Geschehen. Der langjährige Volleyballer des FC Schüttorf 09 hat sich diese Saison mit Partner Daniel Wernitz fest in der deutschen Beachszene etabliert. Der bisherige Höhepunkt: Den Beachcup in St. Peter-Ording, der zur wichtigsten nationalen Turnierserie gehört, entschieden die beiden Akteure des Bundesliga-Aufsteigers im Hallenvolleyball, TSG Solingen, für sich.

„Wir haben eine starke Saison gespielt. Die Ergebnisse waren wirklich ein Traum“, blickt Nibbrig auf die vergangenen Monate im Sand zurück. Dieser Traum soll an der Ostsee weitergehen. Das Interesse an den deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen ist gerade wegen des Olympiasiegs von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst groß. Für Nibbrig sind die Titelkämpfe mit dem großen Zuschauer- und Medieninteresse Neuland – zumindest, was die eigene Karriere angeht. „Ich war bislang nur als Zuschauer dabei. Aber das ist auch schon über zehn Jahre her“, sagt der Angreifer. Damals trat mit Thorsten Schoen das erste Mal ein Schüttorfer im deutschen Beachvolleyball-Mekka an. Jetzt wandelt der 26-Jährige auf den Spuren des WM- und DM-Vierten.

Dank starker Leistungen in diesem Sommer sind Nibbrig und Wernitz in der deutschen Rangliste Stück für Stück nach oben geklettert. Das zahlt sich auch in Timmendorfer Strand aus, wo das Duo auf Position acht gesetzt ist. So treffen Nibbrig/Wernitz am Freitag in ihrem Auftaktmatch auf Max Betzien und Nils Ehlers (VC Olympia Berlin/Netzhoppers Königs Wusterhausen), die Nummer neun der Rangliste. „Unser Ziel ist es, mindestens ein Spiel zu gewinnen“, sagt Nibbrig vor dem bisherigen Höhepunkt seiner Volleyball-Karriere.

Die Meisterschaften werden wie alle größeren Turniere nach dem Modus „Double-Out“ ausgetragen. Das bedeutet, dass ein Team nach zwei Niederlagen ausgeschieden ist.

Dem vor der Saison neu formierten Team kam zugute, dass es von Beginn an zuverlässig punktete. Beim ersten Super-Cup in Münster etwa stand auf Anhieb ein neunter Platz zu Buche. So blieb ihnen bei den nächsten Turnieren die Qualifikationsrunde erspart. „Davon haben wir profitiert“, betont Nibbrig und sagt: „Ich hätte vorher selbst nicht gedacht, dass es so wichtig ist, ausgeruht im Hauptfeld starten zu können.“

Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Den Cup in Hamburg beendete das Duo auf einem starken dritten Platz, anschließend folgten auf der deutschen Serie ein neunter Platz in Dresden, drei fünfte Plätze in Jena, Duisburg und Binz sowie der überraschende Sieg beim Beach-Cup in St. Peter-Ording. „Da haben wir uns in einen Rausch gespielt“, erinnert sich Nibbrig an den bisherigen Saisonhöhepunkt. Im Finale besiegten sie den Nationalspieler Sebastian Fuchs und seinen Partner Eric Stadie. „Für so einen Sieg muss viel zusammen kommen. Und wir hatten auch das nötige Glück“, weiß Nibbrig. Im Männerbereich liegen die Teams eng beieinander. Das gilt auch an diesem Wochenende: „Wir können gegen fast alle Teams gewinnen, aber auch verlieren.“