Nordhorn

Neun Tage Weihnachtsmarkt im Tierpark Nordhorn

Viel Anklang hat im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt im Nordhorner Tierpark gefunden. Von Sonnabend, 3. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 11. Dezember, lädt der Zoo erneut zum Familienweihnachtsmarkt ein.

gn Nordhorn. „Mehr als 25.000 Besucher strömten 2015 an den neun Tagen auf den besinnlichen Markt. Das Konzept, im Umfeld des historischen Gebäudeensembles einen Familienweihnachtsmarkt anzubieten, ist voll aufgegangen“, resümiert der Zoo. An den Erfolg von 2015 möchte man nun anknüpfen. Dazu wird der Markt noch einmal erweitert.

An den Wochenenden wird der Weihnachtsmarkt ab 11 Uhr und in der Woche ab 16 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist täglich gegen 19 Uhr. Der Markt ist bis mindestens bis 20 Uhr, beim „After Work“ am Mittwoch bis mindestens 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist an allen Tagen ab 16 Uhr frei, um eine Spende für die Leopardenkampagne wird gebeten.

Auf dem gepflasterten Teil des historischen Vechtehofs mit seinem Gasthaus werden verschiedene neue Hütten mit Kunsthandwerk zu finden sein. Das kulinarische Angebot besteht in erster Linie aus regionalen Produkten wie der Bratwurst vom Bentheimer Schwein, Waffeln, heißen Getränken und mehr. Wer seinen Glühwein einmal im Strandkorb bei weihnachtlicher Musik genießen will, ist im Zoo genau richtig.

In den festlich beleuchteten Holzhütten präsentieren sich verschiedene regionale Anbieter mit kunsthandwerklichen Produkten und Leckereien. Auch gibt es eine Krippe mit Maria, Josef und Christuskind, umrahmt von lebenden Tieren, kündigt Markt-Organisatorin Heike Elkemann an. Am Mittwoch, 7. Dezember, lädt der Zoo vor allem die Berufstätigen bei vergünstigten Preisen zu einem Feierabendglühwein ein.

Der Weihnachtsmann wird an den beiden Sonntagen wieder ab 11 Uhr alle Kinder mit einer kleinen Überraschung im Sternenzimmer des ehemaligen Restaurants Borggreve begrüßen und sich ihre Wünsche anhören. In den vom Tierpark neu erworbenen Räumlichkeiten werden auch die Vorleser der Stadtbibliothek an den Samstagen und Sonntagen zu Gast sein und weihnachtliche Geschichten vorlesen.

Samstags sind zudem die Imkerfrauen erstmals an der neuen Stelle zugegen, um das beliebte Wachskerzendrehen vorzuführen. Die historischen Gebäude und die alten Bäume werden festlich beleuchtet und zahlreiche Tannen werden den Markt komplettieren.

Am Montag, 5. Dezember, gibt es für einige Kinder die Möglichkeit, den Nikolaus im Zoo zu treffen. Diese Veranstaltung startet um 14.30 Uhr im Sternenzimmer mit einer Geschichte, vorgetragen von den Vorlesern der Stadtbibliothek. Gegen 15 Uhr wird dann der Nikolaus als Ehrengast erwartet: Er verteilt kleine Geschenke an die Kinder und hört sich ihre Wünsche an. Die Gastronomie des Zoos versorgt die Teilnehmer mit Kakao und Gebäck.

Die Teilnahmezahl für diese Veranstaltung ist begrenzt, die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro pro Kind inklusive Eintritt. Jahreskarteninhaber zahlen 5 Euro. Anmeldungen sind beim Tierpark möglich von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, freitags bis 14.45 Uhr, unter Telefon 05921 7120033.

Regelmäßige Infos und Fotos zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.facebook.com/TierparkNordhorn.

