Niedergrafschaft

Neugnadenfeld verliert Volksbank-Filiale

Die Tage der Volksbank-Geschäftsstelle in Neugnadenfeld sind gezählt. Die Filiale soll Ende März geschlossen werden. Kunden müssen dann nach Hoogstede ausweichen. Und auch der Geldautomat verschwindet.

gn Neugnadenfeld. Die Volksbank Niedergrafschaft will ihren Filialbetrieb in Neugnadenfeld zum 1. April einstellen und vollständig auf die Geschäftsstelle in Hoogstede übertragen. Das haben die Bankvorstände Berend Gortmann und Berthold Scholte-Meyerink am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Mit der Filiale der Volksbank verliert der Ort auch den letzten Geldautomaten.

Vor drei Jahren habe die Genossenschaftsbank die Kundenbetreuung im Umfeld der Filiale Neugnadenfeld bereits neu ausgerichtet, heißt es: „Seitdem finden alle Beratungsgespräche mit den persönlichen Kundenbetreuern in der sechs Kilometer entfernten Geschäftsstelle in Hoogstede statt.“ In der Nebenstelle in Neugnadenfeld wurde bislang an vier Tagen pro Woche für jeweils einige Stunden persönlicher Service wie Geldabheben oder Überweisungen angeboten.

„Schritt ist uns nicht leicht gefallen“

„Wir haben festgestellt, dass immer weniger Kunden zu uns in die Filiale kommen, um persönlichen Service in Anspruch zu nehmen. Andererseits nimmt der Kundenwunsch nach kompetenter Beratung und nach sicherem Online-Service stetig zu“, erklärt Berend Gortmann. Neben der niedrigen Kundenfrequenz und den damit verbundenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden auch Sicherheitsaspekte für Mitarbeiter, Kunden und Mieter des Gebäudes als Gründe für die Beendigung des Ein-Personen-Filialbetriebs in Neugnadenfeld aufgeführt.

„Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, gerade weil sich die Bank unverändert in einer guten wirtschaftlichen Verfassung befindet“, betont Vorstandsmitglied Berthold Scholte-Meyerink. Gleichwohl sei man mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der Bank in der Verantwortung, auf veränderte Teilsituationen rechtzeitig zu reagieren. Weitere Standorte würden von der Volksbank Niedergrafschaft nicht infrage gestellt, heißt es.