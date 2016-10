Nordhorn

Neugebaute Mensa in Nordhorner Waldschule

Modern, hell und multifunktional präsentiert sich die neue Mensa der Waldschule am Ootmarsumer Weg.

Nordhorn. Bislang mussten die Kinder der Grundschule zum Mittagessen in die Mensa der Freiherr-vom-Stein-Oberschule an der Taunusstraße gehen. „Nun hat diese Übergangslösung ein Ende“, sagte Berling in der Mensa. Insgesamt 270.000 Euro hat die Stadt in den mit Lärchenholzelementen verkleiden Neubau investiert. Durch die großen Fenster, die auf den Schulhof hinausgehen, und die weiß gestrichenen Wände wirkt der 120 Quadratmeter große Raum hell und freundlich. Die Kinder haben den Neubau bereits in Beschlag genommen. An den Fenstern kleben Bilder, und von der Decke hängen bunte Stofffrüchte.

Das Mittagessen wird direkt an die Schule geliefert, dennoch war es der Schulleitung wichtig, auch eigene Kochmöglichkeiten zu schaffen. „In der Mensa gibt es jetzt Kühlschränke, einen Ofen, eine Mikrowelle und weitere Küchengeräte. Die Ausstattung mit Töpfen, Pfannen und dergleichen erfolgt nach und nach“, sagte Konrektorin Brinkhaus.

Besonders froh über die neuen Möglichkeiten ist Cheril von Barsewisch, die Zweite Vorsitzende des Schul-Elternrates: „Wir können jetzt bei Veranstaltungen mit den Kindern kochen und das Geschirr vor Ort abspülen. Das ging vorher nicht.“

Bis zu 65 Schüler können in der Mensa, die der Nordhorner Architekt Christian Beike entworfen hat, gleichzeitig essen. Doch die Mensa ist „mehr als nur ein Platz zum Essen“, sagte Brinkhaus. Für größere Veranstaltungen wie Elternabende oder Ehrungen kann der Raum erweitert werden. Möglich ist dies, da die Mensa und das angrenzende Klassenzimmer im Schulpavillon mit einer Trennwand verbunden sind. „Diese kann bei Bedarf schnell zur Seite geschoben werden. Multifunktionalität wird an Schulen immer wichtiger“, sagte Stadtbaurat Thimo Weitemeyer. Beim Bau wurde zudem auf eine gute Akustik und eine moderne technische Infrastruktur geachtet.

Modern, hell und multifunktional präsentiert sich die neue Mensa der Waldschule am Oottmarsumer Weg. Bei einer Feierstunde übergab am Freitagmittag Bürgermeister Thomas Berling den Schlüssel an Konrektorin Silvia Brinkhaus und ihre Schüler.

Im Geiste der Multifunktionalität ist auch der Außenbereich der Mensa gestaltet. „Bei Regenwetter mussten die Schüler bislang immer im Schulgebäude bleiben. Das war nicht optimal“, berichtete Weitemeyer. Die Schulleitung hätte deshalb den Wunsch an ihn herangetragen, dieses Problem mit dem Neubau zu lösen. Das überstehende Dach der Schule bietet den Kindern die Möglichkeit, sich an Regentagen im Freien aufzuhalten, ohne nass zu werden. „Außerdem dient es als Sonnenschutz“, sagte Weitemeyer.

Spannend war für viele Schüler bereits der Bau der Mensa, erzählte Brinkhaus: „Die Kinder haben sich am Bauzaun die Nasen platt gedrückt. Die Maschinen waren für die Schüler besonders interessant.“ Genau verfolgt hat die Arbeiten Hausmeister Frank Eersink. Immer wieder äußerte er Verbesserungswünsche. Bei der Schulleitung trafen seine Ideen auf offene Ohren. „Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden“, lautete sein Fazit.