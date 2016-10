Niedergrafschaft

Neues plattdeutsches Theaterstück in Laar

Am Sonntag, 30. Oktober, feiert das plattdeutsche Theaterstück „Jubel, Jubel, Jubiläum“ der „Möllenspöller“ aus Laar Premiere. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des SV Grenzland Laarwald. Der Kartenvorverkauf beginnt.

jv Laar. Die Theatergruppe „De Möllenspöllers“ übt zurzeit den plattdeutschen Dreiakter „Jubel, Jubel, Jubiläum“ von Gudrun Ebner aus dem Plausus-Theaterverlag ein. Die Laienspieler haben dieses Stück aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Sportvereins Grenzland Laarwald ausgewählt und entsprechend ausgestaltet.

Zum Inhalt: Elmar Tippelmann ist Bürgermeister der Gemeinde Laar und Vorstandsvorsitzender des SV Grenzland Laarwald. Er ist sehr mit den Vorbereitungen für das 50-jährige Vereinsjubliäum des Sportvereins beschäftigt. Als er bei einer morgendlichen Radtour stürzt und verspätet in seinem Büro erscheint, warten hier schon einige Personen mit einem Termin auf ihn. Nach einem großen Durcheinander und vielen peinlichen Vorkommnissen ist es erstaunlich, wie Elmar es mit Hilfe seiner Sekretärin und anderer Personen gelingt, die Jubiläumsfeier nicht absagen zu müssen.

Die erste Aufführung ist für Sonntag, 30. Oktober, ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Laar vorgesehen. Ab 14.30 Uhr gibt es an diesem Tag Kaffee und Kuchen. Weitere Aufführungen sind geplant für Dienstag, 1. November, Freitag, 4. November, Dienstag, 8. November, Donnerstag, 10. November, Montag, den 14. November und Samstag, den 19. November, jeweils um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Einlass ist ab 19 Uhr. Nach der letzten Aufführung feiert der SV Grenzland sein Jubiläum mit Tanz und Musik.

Karten gibt es im Vorverkauf ab Freitag, 14. Oktober, beim Grenzland Markt in Laar, bei der Bäckerei Naber in Echteler sowie bei TOP-Hair und Heidruns Saloon in Emlichheim.