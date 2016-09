Nordhorn

Neues Lernmaterial für Montessorischüler

Nordhorn. Über viele tolle Geschenke für den Unterricht haben sich gestern Lehrer und Schüler der Montessorischule am Gildkamp in Nordhorn gefreut. Der Förderverein der Schule spendete für insgesamt 4500 Euro neue „Montessorimaterialien“. „Mit den speziellen Utensilien können die Kinder auch mit ihren Sinnen die Lerninhalte verstehen, weil sie beispielsweise etwas zum Anfassen haben. Abstrakte Inhalte werden so schneller deutlich“, erklärt Schulleiter Josef Hoymann. Die Montessori-Initiative Nordhorn habe den Wunschzettel der Schule mit der Spende erfüllt.

Spende kam gelegen

„Viele Materialien waren einfach in die Jahre gekommen, waren unvollständig und mussten jetzt ersetzt werden. Einige haben wir nun auch zum ersten Mal bekommen, weil wir bei der Eröffnung noch strenger gespart haben“, erzählt Lehrerin Dörte ten Brink. 2010 ist die Zweigstelle der Montessori-Schule am Gildkamp eröffnet worden.

Unterrichtsbezug

Für die fünf Lernbereiche Mathematik, Sprache, Musik, Sinne und Kosmische Erziehung konnten dank der Elterninitiative beispielsweise aktualisierte Karten zum Zusammenstecken, magnetische Zirkel und Lineale für die Tafel, großen Uhren und Lernkarteien angeschafft werden. Außerdem wurde das Schullager mit Würfeln zum Erschließen des Hunderter- und Tausender Zahlenraumes ergänzt. „Damit sehen die Kinder auch gleich, wie viel 100 ist und das es mehr als zehn ist“, erklärt Hoymann die Lehre am Gildkamp.

Zwei Jahre gespart

„Diese Utensilien bilden die Standardausrüstung einer Montessori-Einrichtung“, berichtet Beate Czernohous, Vorsitzende der Montessori-Initiative. „Wir haben knapp zwei Jahre für diese speziellen Materialien gespart, die Kasse war dadurch gut gefüllt. Durch viele Kuchen- und Waffelverkäufe, Aktionen bei Schulfesten, Mitgliederbeiträgen und durch die Hilfe der engagierten Elternschaft konnten wir die Sachen erst kaufen.“

Montessori-Schule am Gildkamp

Momentan hat die Montessori-Initiative Nordhorn 107 Mitglieder, am Gildkamp gehen zurzeit 98 Kinder zur Schule. „Für das anstehende Sommerfest in der nächsten Woche in Klausheide haben wir auch einen Verkaufsstand für Bratwürstchen geplant, um wieder Geld in die Kasse zu bringen“, kündigt Czernohous an.