Niedergrafschaft

Neues Angebot der Tagespflege in Uelsen

In Uelsen gibt es bald ein neues Angebot für ältere Menschen und deren Angehörige. Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt richtet im Erdgeschoss der Neubebauung „Alte Molkerei“ eine Tagespflege mit zwölf Plätzen ein.

Uelsen. Der erste stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt, Steffan Glüpker, ist sich sicher: „Uelsen gehört zu den Gemeinden in der Grafschaft, in der bislang ein Angebot an Tagespflege fehlt. Es bestehen aber keine Zweifel, dass ein entsprechender Bedarf besteht. Pflegebedürftige aus der Samtgemeinde Uelsen besuchen derzeit zum Beispiel Tagespflegeeinrichtungen in Neuenhaus.“

Die Awo sieht das neue Angebot der Tagespflege auch als „unverzichtbare Ergänzung“ des ambulanten Awo-Pflegedienstes (Sozialstation) in Uelsen. Sie befindet sich schräg gegenüber der künftigen Tagespflege an der Itterbecker Straße.

Bei der Standortsuche für die Tagespflege hat sich die Awo von folgenden Überlegungen leiten lassen: Der Standort sollte im Ortskern liegen, damit die Nutzer der Tagespflege möglichst viele Möglichkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Räumlichkeiten sollen gleichermaßen geeignet sein für Ruhemöglichkeiten und gemeinsame Aktivitäten. Neben der guten Erreichbarkeit hat auch die Nähe zur Awo-Sozialstation eine Rolle gespielt.

All diese Voraussetzungen, so Steffan Glüpker, erfüllt derjenige Teil des neuen Gebäudes auf dem Areal „Alte Molkerei“, der vom Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt gegen Ende des vergangenen Jahres von der Akzent Projektierungsgesellschaft erwoben worden ist. Es handelt sich weitgehend um das Erdgeschoss entlang der Itterbecker Straße – von der Vorderseite des Gebäudes aus gesehen: die linke Gebäudehälfte. Die Wohnfläche beträgt insgesamt rund 217 Quadratmeter. Damit die Möglichkeit von getrennten Aktivitäten gegeben ist, werden neben zwei Ruheräumen auch eine Wohnküche (47 Quadratmeter) und ein Wohnraum (39 Quadratmeter) eingerichtet. Dazu kommt im Innenbereich des Gebäuderiegels eine große Außenterasse (61 Quadratmeter). Auf Dauer sollen in der Tagespflege etwa zehn Arbeitsplätze entstehen, vornehmlich in Teilzeit.

Gegen Ende März sollen die Räumlichkeiten bezugsfertig sein, die offizielle Inbetriebnahme ist am 3. April vorgesehen. Führungskräfte der Awo und Projektentwickler Guido Niers zeigten sich während eines Pressetermins am Donnerstag zuversichtlich, dass der gesteckte Zeitplan eingehalten wird. „Wir sind mit den Rahmenbedingungen sehr zufrieden“, betont Steffan Glüpker, „wir bekommen optimale Räumlichkeiten.“