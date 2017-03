Niedergrafschaft

Neuer Blitzer in Lohne jetzt in Betrieb

Autofahrer in Lohne aufgepasst: Zu Beginn der Woche ist die neue Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage an der Bundesstraße 213 – an der sogenannten „Rükel-Ampel“ – geeicht worden. Sie ist jetzt in Betrieb.

gn Lohne. „Zwischenzeitlich ist die Anlage in Betrieb genommen worden, sodass ab sofort eine Überwachung sowohl von Rotlicht- als auch von Geschwindigkeitsverstößen sowohl in Fahrtrichtung Lingen als auch Nordhorn erfolgt“, teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit.

Artikel zum Thema Neuer Blitzer sieht Raser und Rotlichtsünder

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen